El español Rafael Nadal (2) desveló que pudo jugar con libertad de movimientos por primera vez desde que arrancó la competición en su victoria por 7-5, 6-2 y 7-5 ante el británico Cameron Norrie en la tercera ronda del Abierto de Australia. “Mi espalda ha mejorado por primera vez desde que tuve el problema. Me ha faltado dinamismo en las piernas pero es normal porque ayer (por el viernes) no me entrené y la preparación ha venido condicionada por este problema”, comentó respecto a la ausencia de dolor que experimentó durante el choque a puerta vacía en la pista Rod Laver Arena.

“Ahora tengo más esperanzas. Tengo que recuperar mi físico y mi tenis a base de entrenar. Mañana entrenaré más de lo que suelo hacer entre partidos de Grand Slam porque tengo que recuperar el físico”, admitió tras certificar su pase a los octavos de final número 49 en competición de Grand Slam.

El balear también alabó al que será su próximo rival, el italiano Fabio Fognini (16), de quien dijo que cuando juega bien es realmente peligroso, ya que es uno de los jugadores más talentosos del circuito. “Tengo una buena relación a pesar de aquello que sucedió. Me gusta llevarme bien con mis compañeros de profesión porque luego todo es más sencillo”, agregó en alusión a la discusión verbal que mantuvieron durante la final de Hamburgo en 2015 que el español acabó llevándose por un doble 7-5.