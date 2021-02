La respuesta de Zidane sobre su futuro en el banquillo del Real Madrid

Zinedine Zidane no se mueve del día a día. No quiere pensar en nada más allá ni asegurar si la temporada que viene se va a sentar en el banquillo del Real Madrid. “Ya se verá, lo importante es el partido de mañana, ahora estamos aquí”, decía al ser preguntado sobre si la renovación o no de Sergio Ramos influirá en su decisión de seguir en Chamartín.

El presidente de la Federación Francesa ha dicho que cuenta con Zizou para ser el seleccionador galo cuando Deschamps deje este cargo. Y así responde: “La selección francesa no está de momento en mis planes. Estoy aquí disfrutando, y en un futuro se verá, porque no se sabe nunca. Mi mente es el día a día y el ahora en el Real Madrid”, aseguraba.

“Mi relación con el presidente es buena, nos conocemos desde hace muchos años. Y la selección francesa puede ser un objetivo algún día. Lo dije hace diez años cuando empecé a entrenar, pero hoy en día estoy aquí y mi deber es pensar sólo en lo que estoy haciendo aquí”, confirmaba el técnico blanco.

Parece claro que Zidane tiene muchas opciones de primer nivel para elegir si decide no seguir en el Madrid, pero él no lo ve tan así. “No puedo elegir, no es así, son las oportunidades. Siendo del Madrid, que llevo 20 años, estoy disfrutando de entrenar a este gran equipo. Es algo que me gusta, que me apasiona, hablar de fútbol, estar en el fútbol y nada más. Estoy aquí, lo que va a pasar en un futuro no se sabe, igual que vosotros, que no sabéis si os vais a trabajar a otro lado”, concluyó.