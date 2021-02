Si tu padrino es Michael Jordan y entre él y tu padre, que compartieron vestuario en los Bulls de Chicago, deciden que después de 44 partidos en los Charlotte Hornets no tienes sitio en la NBA no queda otra que reinventarse. Eso fue lo que hizo Cory Higgins (14-6-1989, Danville –California–) con 24 años. El alero estadounidense dejó su país y recaló en Rusia y Turquía antes de recibir la llamada del CSKA. Con el que fuera el equipo del Ejército Rojo ganó dos Euroligas y en 2019 llegó al Palau en la lujosa reconstrucción emprendida por el Barça. Como muchos de sus compañeros vivió en la Copa su primer título como azulgrana. «Hemos jugado como campeones», comentó en las tripas del WiZink Center con una reproducción de la Copa y el trofeo de MVP en sus manos. Sus números refrendan un torneo excelente: 19 puntos y 2,3 rebotes por partido. Pero Higgins en realidad representa la esencia del nuevo Barça. «Somos una familia», asegura. Lo mismo que apuntaba Mirotic antes de la Copa: «Ahora somos un verdadero equipo». Higgins es un jugador de un talento sobresaliente que se convierte en una pieza decisiva en los dos lados de la cancha en manos de Jasikevicius. «El club pasa por momentos difíciles y este título es una alegría para todos. Pero esto supone que ahora tenemos que trabajar más y seguir. Somos un grupo con una buena química y donde el equipo está por encima de todo», aseguró el entrenador que sigue exigiendo a sus jugadores que sean “más cabrones porque no sabemos jugar cuando estamos en ventaja”.

El resumen de la final para Laso dejó una conclusión muy clara: «Obviamente tenemos problemas físicos y espero que podamos recuperarnos, pero debemos mejorar si queremos competir al más alto nivel. En ningún momento hemos tenido la sensación de que podíamos volver al partido, aunque hemos luchado hasta el final». Esto no para. El viernes Valencia-Real Madrid en Euroliga.