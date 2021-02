Una modelo de Playboy acusa Boateng tras la muerte de su ex novia: “Juega con la vida de las niñas”

Jerome Boateng mantuvo un pequeño romance con una modelo de Playboy a espaldas de su prometida. Melissa Howe se ha decidido a hablar tras la muerte de la ex novia del jugador del Bayern, Kasia Lenhardt, porque siente que él, y otras estrellas del fútbol, están “jugando con la vida de las niñas” y no se dan cuenta “del impacto que sus engaños tienen en la salud mental de las mujeres”.

Kasia fue encontrada muerta en su casa el pasado martes a los 25 años, una semana después de que Boateng anunciara que había terminado la relación y acusara a la modelo de chantajearlo. Kasia respondió acusando a la estrella del fútbol de “infidelidad constante” y también estuvo involucrada en una guerra de declaraciones con otra ex Rebecca Silvera, quien afirmó que Kasia le había robado a la estrella del Bayern Munich. Aún no se sabe cómo murió Kasia aunque la policía ha confirmado que no hay sospecha de asesinato y que todo parece apuntar a un suicidio.

Juegan con la mentes de las jóvenes

Ahora, en una entrevista exclusiva con The Sun, la exmodelo de Playboy Melissa dijo: “No me sorprende que con la forma en que chicos como Jerome se meten mentalmente con las chicas y juegan con sus mentes y emociones, eso los lleve a una locura como esta”.

“Estoy sorprendida de que haya habido una muerte, realmente lo estoy, pero creo que Jerome ha estado jugando con la vida de las niñas durante tanto tiempo que algo iba a suceder eventualmente, ya fuera esto o algo más”.

Melissa dijo que conoció a Boateng en el club Libertine en Londres el 16 de septiembre de 2016 y que él se enamoró de ella y comenzó a enviarle mensajes. Luego voló desde Alemania para verla y la invitó a reunirse con él en una fiesta posterior a la NFL el 2 de octubre en Londres. Sin embargo, algunas semanas más tarde, después de un largo intercambio de mensajes, Melissa vio un artículo de una revista que mencionaba que tenía una “esposa”, y luego lo vio fotografiado con la modelo Rebecca, con quien luego comenzó a salir.

Jereme era “obsesivo”

“Cuando conocí a Jerome en Londres y él era bastante obsesivo - acechaba mis redes sociales - cada cosa que ponía, él era el primero en verlo”, dijo Melissa. “Luego me pidió que me reuniera con él en esta fiesta posterior a la NFL y voló desde Alemania un domingo para reunirse conmigo. Recuerdo que había periodistas, así que me dijo que tomara un taxi aparte, pero seguimos enviándonos mensajes durante años”, añadió.

“Quería que fuera a Alemania. En realidad, nunca dormimos juntos, pero pensé que estábamos saliendo casualmente y que yo era la única chica. Entonces, un día vi una revista con él en la portada y el artículo decía que lo estaban entrevistando mientras su esposa miraba en la esquina y yo pensaba, ‘¿Qué diablos? No sabía que él estaba casado’.

Pero todavía me había estado enviando mensajes y actuando como si estuviera soltero, cuando en realidad tenía una pareja e hijos. “Decidí romper con él, simplemente no hablé con él después de eso. No estoy tratando con un tipo así, es demasiado drama. ¿Por qué querría acercarme a alguien asi?”, afirma.

Boateng ha tenido una vida amorosa tumultuosa, sale con la modelo y es madre de dos de sus hijos Sherin Senler entre 2007 y 2011 antes de romper en medio de acusaciones de infidelidad. Luego volvieron a estar juntos y se comprometieron en 2014, pero se separaron nuevamente en 2018, después de que ella lo acusara de agredirla arrojándole un candelabro. También tiene un hijo con una mujer desconocida y se le ha relacionado con la modelo Gina Lisa Lohfink. Antes de su relación con kasia, había comenzado a verse con la modelo Rebecca Silvera, a quien confesó que la engañó con la joven alemana.