A Djokovic le llevaron los demonios: así reventó la raqueta contra el suelo en el partido ante Zverev

Novak Djokovic y Alexander Zverev estaban disputando un partido tenso en los cuartos de final de US Open. Ganó el alemán el primer set en un disputado tie break, se llevó el serbio el segundo por 6-2 tras un acelerón al principio, y fue Zverev el que apretó nada más comenzar el primero para hacer un break. La primera oportunidad de recuperarlo el número uno del mundo no la aprovechó. Después, mandó un resto de revés a la red, y ya no aguantó...

Le llevaron los demonios al serbio y cogió su raqueta (aquí se puede ver una comparativa de cómo es su raqueta y cómo es la de Nadal) y la golpeó contra el suelo con violencia una vez, dos, tres cuatro... Hasta que la hizo pedazos. De hecho, la pista quedó llena de pedacitos pequeños y el partido tuvo que pararse un rato mientras los limpiaban. La cara de Nole era de pocos amigos, pero soltar la tensión de esa manera le sirvió al menos para comenzar a remontar ese tercer parcial.

Djokovic, con problemas abdominales desde su tercer partido, busca su noveno título en Melbourne. El ganador de su encuentro contra Zverez se medirá en semifinales a Karatsev, la sorpresa del torneo, ya que llega desde la previa.

Djokovic 🇷🇸 Zverev 🇩🇪

6️⃣ 7️⃣ (6-8) 6️⃣ 2️⃣ 2️⃣ 4️⃣



1-4. Se desespera Nole. Espectaculares segundos saques de Sascha.



2-4. Zverev obliga a Djokovic a tener que trabajarse el juego para ganarlo.



Aces

Djokovic 13

Zverev 17



Dobles faltas

Djokovic 4

