El alero de los Golden State Warriors Draymond Green criticó duramente a la NBA tras la victoria del lunes por la noche sobre Cleveland, diciendo que los jugadores están siendo tratados injustamente.

Green habló después de que se conociera la noticia de que los Cavaliers sentaron al pívot Andre Drummond, dos veces All-Star, porque están buscando negociar con él. Drummond vio el partido del lunes y animó a sus compañeros desde el banquillo vestido de calle.

“Me gustaría hablar de algo que realmente me molesta. Es el tratamiento de los jugadores en esta liga”, dijo Green, maldiciendo para enfatizar su punto: “Ver a Andre Drummond salir en ropa de calle porque un equipo va a negociar con él es una tontería”.

“Porque cuando James Harden pidió un traspaso y esencialmente lo persiguió, no creo que nadie vaya a discutir que James lo persiguió sus últimos días en Houston, pero fue castrado por querer ir a un equipo diferente, y todo el mundo destruyó a ese hombre. Sin embargo, un equipo puede salir y decir, ‘Oh, queremos intercambiar a un tipo’, y luego ese tipo debe ir a sentarse y si no se mantiene profesional, entonces es un cáncer y no es bueno en el vestuario de alguien y es el problema”, continuó.

Green señaló cómo la entonces estrella de los Pelicans de Nueva Orleans, Anthony Davis, fue multado con 50.000 dólares por exigir públicamente un intercambio en 2019.

“Como jugador, eres la peor persona del mundo cuando quieres una situación diferente. Pero un equipo puede decir que te va a intercambiar, y ese hombre debe mantenerse en forma, debe seguir siendo profesional, y si no su carrera está en juego. En algún momento, esta liga tiene que proteger a los jugadores de una vergüenza así”, dijo Green.

Antes del partido del lunes, el entrenador de los Cavaliers, J.B. Bickerstaff, elogió a Drummond por la forma en que está manejando la situación. Bickerstaff también dijo que la decisión de sentar a Drummond se produjo sólo después de consultar tanto a Drummond como a su agente sobre la situación.

En Detroit, los Pistons planean mantener a su estrella Blake Griffin fuera del equipo mientras él y el club trabajan en una decisión sobre su futuro.

“Después de una extensa conversación con los representantes de Blake, se ha determinado que comenzaremos a trabajar para facilitar una resolución con respecto a su futuro con el equipo que maximice los intereses de ambas partes. Respetamos todo el esfuerzo que Blake ha hecho en Detroit y en su carrera y trabajaremos para lograr un resultado positivo para todos los involucrados”, dijo el gerente general de los Pistons, Troy Weaver, en un comunicado el lunes.