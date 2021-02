La increíble falta que le hacen a Campazzo: es un placaje, y no dice ni “mu”

Los Denver Nuggets no pudieron con los Washington Wizards, pese a los 35 puntos de Jamal Murray y los 33 de Jovic, secundado por 14 de Campazzo, que protagonizó una de las imágenes del partido. Se preparó para lanzar un triple desde un lateral, lo hizo, encestó, pero Garrison Mathews, que iba a la defensa, no frenó y se lo llevó por delante, como si fuera un placaja de rugby. Fue una jugada de 3 más uno. El exbase del Real Madrid no dijo nada pese a la dureza de la falta.

Los Wizards se terminaron imponiendo gracias al partidazo de David Bertans, que sumó 35 puntos, incluidos nueve triples en once intentos.