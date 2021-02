Lara Gut-Behrami gana el eslalon gigante en Cortina 2021

Carrera de Slalom Gigante súper ajustada y llena de emoción hasta el último momento y segunda medalla de oro en Cortina 2021 para Lara Gut-Behrami. La medalla de oro de hoy se une a su oro en el Super-G y a la medalla de bronce en el Descenso.

Mikaela Shiffrin terminó en segundo lugar a sólo +0,02 de Gut-Behrami. Katharina Liensberger completó el podio en tercer lugar, a 0,09 segundos de la suiza.

Lara Gut-Behrami entró en un club muy exclusivo. Hasta hoy, sólo tres mujeres habían ganado el título mundial de Super-G y eslalon gigante en el mismo año: Alexandra Meissnitzer (1999), Anja Pärson (2005) y Anna Veith (2015).

Con su actuación, Gut-Behrami se convierte en la suiza más condecorada en la historia de los campeonatos mundiales. Ha ganado ocho medallas en total en los campeonatos del mundo 2 de oro (Cortina 2021, SG y GS) 3 de plata (Val d’Isere 2009, SG y SComb.; Schladming, SG), y 3 de bronce (Vail-Beaver Creek 2015, DH; St. Moritz 2017, SG; y Cortina 2021, DH).

Las últimas suizas que ganaron varios títulos mundiales individuales en un mismo campeonato fueron Erika Hess y Maria Walliser (ambas 2 oros en 1987).

“Nunca espero una medalla, pero siempre he soñado con una en Eslalon Gigante y estoy muy contenta de que haya sucedido hoy. Estoy muy emocionada con el resultado, terminar mi Campeonato del Mundo con una medalla de oro es un sueño”, dijo Gut-Behrami.

“He estado luchando mucho en los últimos años, pero este año he vuelto paso a paso, (...) El eslalon gigante siempre ha sido muy importante para mí en toda mi carrera. Siempre he sabido que si esquío bien en el eslalon gigante, es fácil ser rápida incluso en las demás disciplinas (...) Estaba cansada, pero intenté disfrutar”, añadió Gut-Behrami.

Mikaela Shiffrin iba en cabeza tras la primera manga, pero tuvo que conformarse con la plata, y perdió la oportunidad de conseguir su séptimo título mundial. Es su tercera medalla en eslalon gigante. Shiffrin logró la plata en San Moritz en 2017 y el bronce en Are en 2019.

Es la décima medalla mundial de la estadounidense. Shiffrin se había convertido en la esquiadora de su país más condecorada en los Mundiales con su victoria en la Super Combinada del lunes.

“Ha sido una lucha dura. No ha sido fácil, así que estoy muy emocionada por conseguir una medalla hoy”, dijo Mikaela Shiffrin sobre su plata. “La segunda manga tenía muchos más giros, lo que supuso un gran cambio respecto a la primera. En el pasado no me adapté tan bien como hoy, así que fue una gran diferencia”.

“Es muy divertido competir con ella (Lara Gut) ahora mismo. Es muy fuerte. Ha sido muy fuerte durante todo el campeonato del mundo y, en realidad, durante toda la temporada. Es genial verla esquiar y está aportando una actitud increíble, arriesgando en cada carrera y esquiando muy bien”, dijo Shiffrin.

La austriaca Katharina Liensberger se hizo con el bronce (+0,09), marcando el mejor tiempo en la segunda manga. Es su segunda medalla en Cortina, tras su oro en la carrera paralela.

“Estoy completamente sorprendida y muy contenta con mi resultado de hoy”, dijo Liensberger. “Tuve una buena primera carrera, que me colocó en una buena posición, pero ganar una medalla hoy fue inesperado para mí (...) Ya estaba tirada en la nieve, pero me levanté de nuevo de todos modos. Estoy súper contenta y agradecida de poder vivir esto hoy. El sábado podré centrarme únicamente en el esquí”.