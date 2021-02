Mathieu Faivre gana el oro en eslalon gigante en Cortina

La carrera de eslalon gigante de hoy en los Campeonatos del Mundo de Esquí de la FIS ha demostrado que todo es posible en las carreras alpinas y que se puede pasar de cero a héroe en un abrir y cerrar de ojos. Entre los tres medallistas, sólo el ganador de la medalla de oro, Mathieu Faivre, había subido al podio de eslalon gigante en la Copa del Mundo.

Mientras tanto, el hombre que ha dominado la disciplina en las últimas temporadas, Alexis Pinturault, no pudo aprovechar su ventaja de 0,40 segundos en la segunda manga, y finalmente no terminó. Tuvo un error de esquí interior en la parte superior de la segunda manga y no terminó.

Para Mathieu Faivre, la medalla de oro de hoy fue su segunda en estos Campeonatos del Mundo, ya que se ha convertido en el improbable héroe de la segunda semana en Cortina, uniéndose al austriaco Vincent Kriechmayr y a la suiza Lara Gut en el club de los dobles oros. Faivre también ganó la carrera paralela hace tres días.

“He tenido muchas frustraciones en los últimos años y he tenido que luchar, pero ahora estoy deseando celebrar esta medalla de oro con mis compañeros de equipo”, dijo un emocionado Faivre tras la carrera.

“La segunda carrera fue muy dura. Cometí algunos errores y no sabía qué esperar al final. Estoy un poco triste por Alexi, habría sido increíble estar los dos en el podio, pero ahora mismo soy medallista de oro en Gigante y es increíble”, añadió Faivre.

Luca di Aliprandini, terminó en la segunda posición a +0,63 segundos de Faivre. Antes de hoy nunca había estado entre los tres primeros en una carrera de Slalom Gigante de alto nivel. La medalla también puso fin a la sequía del equipo masculino italiano en estos Campeonatos del Mundo, ya que la plata de hoy fue la primera del equipo masculino local en Cortina.

“Tantos años en la gira de la Copa del Mundo sin un podio en eslalon gigante y aquí, en los Campeonatos del Mundo de casa, por fin ha ocurrido”, dijo di Aliprandini sobre su medalla de plata. “No puedo decir que lo que sentía era presión, era más bien hambre de conseguir la medalla”.

Completó el podio Marco Schwarz (+0,87). Schwarz ya tiene una medalla de oro en la combinada alpina, pero al igual que di Aliprandini, es más conocido por sus habilidades en el eslalon y hoy ha marcado su primer podio de alto nivel en el eslalon gigante.

“He llegado a la carrera relajado. Obviamente, el domingo el eslalon será el gran reto, pero llegar al domingo con dos medallas ya me hace muy feliz”, dijo Schwarz.