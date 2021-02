El insulto a Simón por permitir el 8M y no las procesiones de Semana Santa

El 8M sí, la Semana Santa, no. O algunas cosas de la Semana Santa no. El lío en el que se ha metido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sido importante y la crítica de Alfonso Reyes no se ha quedado atrás cuando lo ha escuchado.

Simón se ha mostrado favorable a que se lleven a cabo manifestaciones por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, “siempre que se tomen las medidas de precaución adecuadas” aunque ha apostillado: “Si se pueden evitar agrupamientos grandes de personas, mucho mejor”.

En relación a la Semana Santa, Simón ha precisado que “la forma de relacionarse también cambia en función de la razón por la que se juntan”. “No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa transportado por muchas personas que en una manifestación de 500 donde se pueden mantener las distancias”, ha señalado al respecto.

“Sé que esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas que pueden satisfacer las necesidades de todos. Si se mantienen las medidas adecuadas de control de riesgo en cualquier ámbito, se disminuyen. Dicho esto, si se pueden evitar los agrupamientos grandes de personas, mucho mejor. Y desde luego, por favor, que no vaya nadie con síntomas”, ha aseverado.

La respuesta de Alfonso Reyes es histórica: “Pensar que manifestaciones o procesiones no serían foco de contagio con la que nos está cayendo es de ignorantes, soplapollistas u orates”

Pensar que manifestaciones o procesiones no serían foco de contagio con la que nos está cayendo es de ignorantes, soplapollistas u orates. https://t.co/1ptiVAbxEO — Alfonso Reyes (@alfreyes14) February 25, 2021

Los seguidores de Alfonso Reyes piensan igual: “De verdad q es increíble q con lo q estamos pasado entre hombre diga eso. La Semana Santa aquí en Ferrol Alfonso ya está suspendida”.

“Creo firmemente que existen universos paralelos, y ellos viven en el otro...”

“Todo sea por ir contra el cristianismo, que es tendencia”