Simón: “No es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa que ir a una manifestación”

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, es partidario de celebrar el 8-M, pese a que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha vuelto ha reiterar que la situación epidemiológica no lo permite y que “no ha lugar”. Pese a que la ministra pide “coherencia” a las comunidades, algunas como Madrid van a permitir las concentraciones de menos de 500 personas para reivindicar el Día de la Mujer. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha dicho que permitirá manifestaciones de más de 500 personas, porque así lo aconseja la Consejería de Sanidad madrileña por la situación de la pandemia. Y que este máximo de 500 personas no es solo con las manifestaciones del 8M, sino con «todas”.

Al ser preguntado sobre si la celebración de estas concentraciones supone elevar el riesgo de contagio, Simón ha contestado que “todo depende de cómo se relacionen esas 500 personas”. “Las que mantengan la distancia y lleven la mascarilla van a reducir mucho los contagios, aunque no a cero”, ha apostillado. Según ha explicado, el riesgo de contagio no depende tanto de los aforos sino del tipo de relación que haya entre las personas”. En todo caso, ha advertido que el Centro de Alertas Sanitarias no ha fijado ese parámetro de los 500 manifestantes.

Preguntado sobre si sería válido ese umbral para celebrar pasos de Semana Santa (suspendida en la mayoría de comunidades), ha contestado que “yo no soy experto en estas cosas, pero no es lo mismo estar bajo un paso que ir a una manifestación”.