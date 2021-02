Lara Gut-Behrami está en racha y gana su primer descenso en Val di Fassa

Lara Gut-Behrami retomó su carrera en el punto en el que la dejó tras los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de la FIS. La triple ganadora de medallas en Cortina, -ganó los títulos mundiales en el Super-G y en el eslalon gigante y la medalla de bronce en el descenso-, se impuso también en la primera carrera después de los Mundiales, en la Copa del Mundo Audi FIS de Val di Fassa.

Desde el comienzo del nuevo año, Gut-Behrami ha sido prácticamente intocable. Ha subido al podio en las seis últimas carreras de la Copa del Mundo y ha conseguido la victoria en cuatro ocasiones durante la racha.

Pero la victoria de hoy no fue fácil para la estrella suiza, ya que se impuso con apenas 0,02 segundos de ventaja sobre la austriaca Ramona Siebenhofer. En tercer lugar quedó la compañera de equipo de Gut y medalla de oro en descenso de Cortina, Corinne Suter, a 0,26 segundos de la cabeza.

Es la esquiadora en activo que más carreras de descenso ha ganado en la Copa del Mundo. Es la décima mujer que gana 10 descensos en la Copa del Mundo.

Con su victoria de hoy, Gut-Behrami se ha colocado a la cabeza de la clasificación general de la Copa del Mundo, con 29 puntos de ventaja sobre Petra Vlhova, cuyo noveno puesto de hoy no ha sido suficiente para mantener el liderato.

“Estoy contenta de que todo el trabajo que he hecho se vea reflejado en mis resultados. Los tiempos no siempre han sido fáciles en los últimos años, pero he trabajado con mi padre y mi equipo para reajustar las cosas”, dijo Gut-Behrami.

El segundo puesto de hoy es el mejor resultado de esta temporada para Ramona Siebenhofer, que terminó quinta en el descenso de los campeonatos del mundo de Cortina.

El suelo italiano es el terreno de juego perfecto para Ramona Siebenhofer, que ha ganado aquí dos carreras de descenso en la Copa del Mundo, ya que salió victoriosa en Cortina d’Ampezzo los días 18 y 19 de enero de 2019. Esas son sus únicas victorias en la Copa del Mundo.

Corinne Suter ha conseguido nueve podios en la Copa del Mundo de Descenso, todos ellos en sus últimas 16 participaciones en esta disciplina.

Corinne Suter ganó el título mundial de descenso femenino en Cortina d’Ampezzo el 13 de febrero. Se convirtió en la primera mujer suiza en conseguirlo desde Maria Walliser en 1989.

Se acerca a la lesionada Sofia Goggia en la clasificación de descenso (330 puntos frente a 480) a falta de dos descensos.

“No miro la clasificación en este momento, (...) quiero esquiar rápido. Esto es lo que cuenta para mí”, dijo Suter.