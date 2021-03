El Barcelona juega mañana contra el Sevilla la vuelta de las semifinales de Copa contra el Sevilla. Perdió 2-0 en la ida y busca una remontada en medio del ruido que ha generado la detención del expresidente Josep Maria Bartomeu. “Para la imagen del club no es bueno. Hay que esperar a ver qué puede pasar. Yo no estuve aquí, así que no puedo opinar sobre eso. Para la imagen del club yo creo que no es bueno [repitió]. Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro trabajo y ganar el partido”, dijo el técnico holandés, que lleva un año movido con todo lo que está sucediendo, primero la dimisión de Bartomeu, meses sin presidente, el retraso de las elecciones, la imposibilidad de fichar, ahora las detenciones... “En todos los clubes hay momentos difíciles. Es verdad que han pasado muchas cosas , pero estamos contentos y luchando por ganar títulos. Lo importante es el campo y los partidos. Estoy en el mejor sitio para mí, sabiendo los problemas que hay. Hasta el último día estaré dando lo máximo para el Barça, sea un año o cinco años más”, añadió el preparador, que desde hace un tiempo prácticamente es el portavoz del club, a la espera de lo que sucede el 7 de marzo en las elecciones.

Koeman llegó el verano pasado después de la debacle de la Champions contra el Bayern Múnich, del 2-8. Fue Bartomeu quien lo contrató para que sustituyera a Quique Setién y liderara la renovación de una plantilla que estaba envejecida. Lo está haciendo dando oportunidad a muchos jugadores jóvenes y la temporada está teniendo altibajos. “Cuando la noticia salió claro que estuve jodido, porque conozco bien a Bartomeu, también a Oscar Grau, tuve momentos importantes con ellos. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional”, dijo el preparador. Tuvo que renunciar a su puesto como seleccionador holandés y no dudó pese a la situación del club y a que Messi había anunciado su intención de irse.