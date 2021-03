El exjugador del Manchester United Rio Ferdinand, que actualmente trabaja como comentarista de televisión, explicó en el canal de YouTube “Vibe with Five” un tenso incidente en el que estuvieron involucrados Rudd van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo.

“Fue un año muy loco en el Manchester United, el ambiente en los entrenamientos podía calentarse en un santiamén. Siempre había mucha testosterona en el aire, creo que era así en todos los clubes. No era muy dado a las discusiones, pero me pasaba la mayoría de los entrenamientos gritando”, contó Ferdinand.

“Hubo un episodio con Van Nistelrooy. Golpeó a Cristiano Ronaldo un par de veces y le hizo daño en el tendón de Aquiles. Cuando Ruud tenía el balón, corrí hacia él y le golpeé con fuerza. ‘¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le pegas?’, pregunté. Ruud se levantó y los demás jugadores tuvieron que intervenir. Al final, no pasó nada. Era mi forma de comportarme en los entrenamientos. Pensé que [Cristiano Ronaldo] era un niño, que no necesitaba hacer eso. Ruud era un jugador brutal, un animal, el mejor rematador con el que he jugado”, añadió Rio Ferdinand.

Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United en 2003, con 18 años, procedente del Sporting de Portugal.