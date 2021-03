El sorprendente dardo de Butragueño al árbitro del Atlético-Real Madrid

Cuando los jugadores del Real Madrid vieron que el árbitro, por indicación del VAR, se iba a la pantalla a ver si había sido mano de Felipe, creyeron que lo iba a pitar. Es lo que suele ocurrir, porque el VAR sólo entra cuando la jugada apenas ofrece dudas. Allí fue Hernández Hernández, vio las imágenes durante un tiempo, se dio media vuelta y no hizo el gesto del VAR, ese que con los dedos dibuja una pantalla, no. Hizo el gesto de que no era nada. De que había habido mano no podía tener ninguna duda, de que fuera penalti o no, por lo visto, había bastantes. «Ni a los árbitros les queda claro cuándo es mano, porque el del VAR había visto penalti. Es la primera vez que veo a un árbitro que va al monitor a revisar y no pita penalti. Si no lo tienen claro ellos, nosotros menos», decía el ex madridista Guti, en el descanso del choque.

«Es penalti. Otra vez no hemos vuelto a tener suerte con Hernández Hernández», explicó Emilio Butragueño, casi siempre tan prudente, pero muy directo tras el derbi. Hernández Hernández es un colegiado que gusta muy poco a los madridistas, que poblaron las redes sociales con antiguos errores que perjudicaron al Real Madrid. Por eso, el director de Relaciones Institucionales lo recordó.

El enfado dentro del club era inmenso. El Real Madrid había sido peor durante esa primera parte, pero esa jugada cambiaba el partido. Durante la segunda mitad, los blancos fueron mejores y empataron. Zidane, sin embargo, mantuvo la calma: «Nosotros sabemos que de todas formas es complicado, no podemos entrar en esto. Es responsabilidad del árbitro y debemos respetar eso. No va a cambiar al final. Los jugadores han visto la mano, el árbitro ha decidido no pitar», decía el entrenador francés, poco amigo de las polémicas con los colegiados.

Simeone tampoco entró: «Tengo tantas cosas que ver... Se lo dejamos a los árbitros», aseguró el entrenador argentino.