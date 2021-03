Robinho, tras la violación: “Me importa un comino, estaba borracha y metí el pene en su boca”

El Tribunal de Apelación de Milán confirmaba la condena de nueve años de Robinho y su amigo por haber violado a una joven en el año 2013 en una discoteca italiana. La primera sentencia se emitió en el 2017 y desde entonces el jugador brasileño ha ido acudiendo a las diferentes instancias para recurrir el dictado del juez.

La última confirmación la tuvo en diciembre de 2020 y de nuevo recurriría. Ahora ha sido el Tribunal de Apelación el que de nuevo ha confirmado los nueve años de prisión.

Los hechos por lo que fue condenado

Todo sucedía el 22 de enero de 2013 cuando una joven albanesa se encontraba con unas amigas en una discoteca. Robinho se encontraba con un grupo de amigos entre los que estaba también Ricardo Falco, condenado al igual que Robinho, cuando se produjeron los hechos.

Además de estos dos, otros cuatros brasileños participaron en un acto de “violencia sexual”, según la Procuraduría de Milán. Estos abandonaron el país italiano durante la investigación por lo que se ha abierto un procedimiento aparte del que tienen Ricardo y Robinho.

La defensa de Robinho, sin embargo, afirmó en el juicio que hubo consenso de la mujer en el acto sexual. En testimonio en 2014, el jugador admitió que hubo sexo oral, pero con el permiso de la joven y sin la participación de otras personas. Según el testimonio de la víctima y las interceptaciones realizadas durante la investigación, la mujer, ahora de 30 años, estaba “completamente borracha” cuando fue dominada y sometida a relaciones sexuales sin su consentimiento con el jugador y sus amigos. Según la víctima, los brasileños ofrecieron varias bebidas alcohólicas, pero solo ella bebió, ya que una de sus amigas estaba embarazada y la otra conducía.

‘GloboEsporte’ filtró las conversaciones que los implicados habían tenido sobre los hechos y que vendrían a corroborar la versión que dio la víctima. Una de ellas fue la que mantuvo el músico Jairo Chagas, que actuó en el local la noche de los hechos, con Robinho. El artista le comentaba al futbolista la preocupación que tenía al ver el avance que estaba teniendo la investigación a lo que el delantero contestó: “me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”.

En otra conversación, Robinho confiesa y admite que era un grupo el que estaba propasándose con la chica. “Eran cinco encima de ella” y reconoce que vio a algunos de sus amigos “joder”. También en uno de estos fragmentos reconoce que “intentó” practicar el coito y el músico llega a decir que le vio “cuando colocaste el pene dentro de su boca”.

De este tema llegaron a hablar con otros amigos que no estuvieron esa noche en la discoteca y muestran preocupación en esa conversación porque uno de ellos no sabía si había “eyaculado dentro de la mujer” y la había “dejado embarazada”.

En otra de las grabaciones, Robinho comenta lo siguiente: “Recuerdo que tú y yo no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido.... El problema es que la muchacha dice que tres la agarraron con fuerza”. Y en otra de las llamadas se jacta que no estaba preocupado porque “no había pruebas de que hicieron alguna cosa”.

Fragmentos de las conversaciones:

Falco: –Recuerda la situación. Ella sabe que todo el mundo tuvo sexo con ella.

Robinho: Estoy seguro de que alguno eyaculó dentro de ella.

Falco: - No lo creo. Ese día no pudo hacer nada, ni siquiera estar de pie, estaba realmente loca.

Robinho: - Sí.

Para la justicia italiana, las escuchas telefónicas realizadas desde enero de 2014 son “auto acusatorias”. Además de los teléfonos intervenidos, la policía instaló escuchas telefónicas en el automóvil utilizado por Robinho en Italia. La frase dice que “los contenidos dan pleno conocimiento de lo sucedido”. En el primer mes de seguimiento, por ejemplo, una interceptación mostró al músico Jairo Chagas, quien tocaba esa noche en la discoteca, advirtiendo a Robinho sobre la investigación.

El jugador, según la transcripción, respondió: “Me río porque no me importa, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó. Mira, los chicos están en la mierda. Se la follaron, ellos van a tener problemas, yo no ... Eran cinco encima.