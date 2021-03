Un ex árbitro compara al Comité de Competición con la Inquisición

“Tomás de Torquemada es un voluntario de la Cruz Roja comparado con integridad y comité de competición de la RFEF”. Con estas palabras ha definido en Twitter el ex árbitro internacional Eduardo Iturralde González a los órganos sancionadores de la Federación Española de Fútbol. Una referencia al confesor de la Reina Isabel II, que fue también el impulsor de la Inquisición y el primer inquisidor general de Castilla y Aragón.

Son muchas las decisiones polémicas que han tomado estos dos órganos en las últimas semanas. La que más duele a Iturralde es la sanción de cuatro partidos a Iñigo Martínez, jugador del Athletic Club, que le impidió disputar el partido de vuelta de la semifinal de Copa del Rey contra el Levante.

El fútbol femenino tampoco se libra. La jugadora del Barcelona Mapi León ha sido sancionada con cuatro partidos por un tuit en el que se quejaba de la actuación arbitral en el partido entre su equipo y el Real Madrid. “A mí me daría vergüenza. Hoy me ha tocado a mí, pero es una tras otra. El otro día anularon dos goles que eran válidos al que hoy ha sido nuestro rival. Pero para qué vamos a mejorar, ¿no?”, se lamentaba después del clásico. Pero no afirmaba que perjudicaran deliberadamente a su equipo. Era una queja sobre el nivel arbitral en la Liga Iberdrola.