Polémica en el Getafe - Atlético: ¿penalti de Dembélé a Maksimovic?

Poco después de que Nyom fuera expulsado, reaccionó el Getafe y pidió penalti en una acción entre Dembélé y Maksimovic. Era un centro lateral que el delantero rojiblanco, en labores defensivas, intentó despejar, pero se adelantó el jugador del Getafe y se lo llevó por delante. Sánchez Martínez, el colegiado, no vio penalti y desde la sala del VAR no consideraron que fuera un error claro y manifiesto, de ahí que no intervinieron y el partido siguió.