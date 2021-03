La dura entrada de Nyom a Lodi por la que fue expulsado

Nyom fue con todo a por Lodi en el Getafe - Atlético y, como le ha pasado otras veces, no midió bien. El lateral rojiblanco tocó la pelota antes y el defensa azulón se llevó por delante la pierna de su rival de mala manera, con los tacos por delante. Un pisotón que no tuvo consecuencias en forma de lesión, pero pudo tenerlas y asusta verlo. Sánchez Martínez, el árbitro, señaló la falta y sacó amarilla. Pero desde el VAR, donde estaba Iglesias Villanueva, le dijeron que fuera a revisarlo, que ahí había algo más. Y el colegiado murciano no tardó ni un segundo en rectificar. Vio en la pantalla la jugada un momento y cambió la amarilla por roja (hay que recordar que las expulsiones son uno de los cuatro supuestos en los que puede intervenir la tecnología).

Tampoco protestó mucho la decisión Nyom, que dejó a su equipo con un jugador menos los últimos 20 minutos. Apretó el Atlético y rozó el gol, pero el Getafe, con su portero Soria a la cabeza, resistió para dejar un punto en el Coliseo y, de paso, apretar la Liga en la cabeza, pues el Real Madrid se coloca a seis de los del Cholo y el Barça puede situarse a cuatro si el lunes logra vencer al Huesca.