Somníferos, apuestas y momentos íntimos: amantes de Tiger Woods desvelan detalles de su relación

Los problemas se le acumulan al golfista Tiger Woods, quien se recuera del gravísimo accidente de tráfico que le provocó varias fracturas en sus piernas. A esta complicada situación física se le suma que dos de sus antiguas amantes, Jamie Jungers y Rachel Uchitel, están preparando sendos libros en los que contarán con detalle cómo fue la relación extramatrimonial de Tiger con ellas.

Jamie Jungers contará que el matrimonio de Tiger era una farsa, que estaba enganchado a los somníferos y a las apuestas de alto nivel y que su vida se descontroló tras la muerte de su padre, Earl. Jamie, de 38 años, empezó a salir con Tiger poco después de que éste se casara con la modelo sueca Elin Nordegren en octubre de 2004. Jamie asegura que todavía siente algo por Tiger y espera que la publicación de su libro Captured By Grace pueda llevar a un reencuentro con el golfista.

“Estaba profundamente enamorada de Tiger. Estábamos muy unidos y solíamos tener conversaciones íntimas sobre todo tipo de temas. Solía volar mucho a Las Vegas, donde yo vivía entonces, porque su entrenador estaba allí. Y cada dos semanas me llevaba a Los Ángeles para visitarle en su casa junto al mar. Yo estaba allí cuando murió su padre y recuerdo lo callado y triste que estaba. No lloraba, pero estaba claro que sufría mucho. Hemos pasado muchas cosas juntos, así que me gustaría verle y comprobar que está superando todo lo malo que hemos vivido los dos”, declaró Jamie en una entrevista con el diario The Sun.

“Ya no estoy enamorada de él, mis sentimientos son más bien de cuidado y preocupación, pero siento que nos cruzaremos. Ambos hemos pasado por situaciones similares y hemos sido retratados como personas malas que hacían cosas malas. Ahora los dos estamos de vuelta en el camino y con este libro que va a salir nunca se sabe lo que va a pasar. Tengo un escritor fantasma y el libro está terminado, así que espero que salga en uno o dos meses como máximo. Hay una parte sobre Tiger, obviamente, sobre cómo nos conocimos. Estoy seguro de que sentirá curiosidad por lo que contiene y querrá saber cómo me va, porque la última vez que alguien supo de mí estaba en una situación muy mala”, añadió.

A finales de este año también saldrá a la venta Back, el libro de memorias de Tiger, quien ya sufrió un grave accidente de coche en 2009, cuando estrelló su Cadillac Escalade contra una boca de incendios, un árbol y varios setos junto a su mansión de Florida. Esto sucedió después de que su esposa Elin golpeara con un palo de golf el coche mientras él se alejaba. Acababa de enterarse de que su marido tenía una relación con Rachel Uchitel, anfitriona de un club nocturno de Nueva York. Esta fue la primera amante de la docena que se conoció después y que terminaron desembocando en el divorcio entre Tiger Woods y Elin Nordegren, que obtuvo 70 millones de euros en el acuerdo de separación.

Cuando se le pidió que diera una entrevista sobre su aventura con Tiger, Rachel, de 46 años, declaró al diario The Sun: “Estoy trabajando en un libro sobre esto, gracias”.

Quien sí dio todo tipo de detalles fue Jamie, quien contó momentos íntimos de su relación con Tiger: “Hablamos mucho de nuestras familias y me pareció un tipo muy agradable y muy centrado en sus objetivos. Entonces era un tipo mucho más serio y sobrio, siempre centrado en el siguiente partido. Si salíamos de fiesta, se tomaba unas copas y a menudo nos íbamos a la cama a las 11 de la noche. El único problema que tenía era que tomaba Ambien [pastillas para dormir] por la noche. Creo que sufría de insomnio porque tenía muchas cosas en su vida. Pero nunca le afectaba al día siguiente”.

Jamie recordó el día en que se enteró de que Tiger estaba casado: “Estábamos en su casa de Los Ángeles y vi sus fotos de boda mientras él estaba en la ducha. Sólo miré la primera foto y no quise ver más. Bajé y le dije: ‘¿Hay algo que quieras decirme?’ Le entregué las fotos y me dijo: ‘Sí, estoy casado’. Actuó como si no fuera gran cosa y al final me di cuenta de que parecía tratarlo como un matrimonio de conveniencia. Tiger necesitaba tener una esposa por su imagen, pero Elin estaba de vuelta en Suecia y nunca estaba cerca”.

Jamie estaba con Tiger en 2006 cuando su padre murió. Tres meses después acabó su relación y Jamie se hizo adicta a los opiáceos. Ahora lleva casi dos años sobria: “Tiger y yo nos separamos porque yo seguía viviendo con mi ex. Entonces le pedí que me ayudara a conseguir mi propia casa, porque mi relación con mi ex se había deteriorado mucho. Fue un fin de semana en el que él estaba en el hotel MGM Grand de Las Vegas. No esperaba una mansión, pero Tiger dijo que no podía hacer nada por mí. “Le dije: ‘Si realmente te importara, me ayudarías’, y lo dejé allí mismo. Me llamó diez minutos después y pensé que iba a aceptar ayudar, pero no lo hizo. Así que colgué y cambié mi número inmediatamente. No he vuelto a hablar con él”.