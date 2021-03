¿Y la retirada de monumentos de El Cid y los Reyes Católicos, franquistas de tomo y lomo?

Palma de Mallorca ha decidido que tres calles con los nombres de almirantes (Churruca y Gravina) que participaron en la batalla de Trafalgar son franquistas y por tanto hay que quitarlas del callejero de la ciudad, no merecen una calle en la ciudad por su conexión con la dictadura de Francisco Franco. También varias más, entre ellas la del almirante Cervera, que combatió en la guerra de Cuba .

El alcalde socialista José Hila presumía de eso en Twitter: Cambiamos el nombre de 12 calles por su origen franquista en cumplimiento de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático del@goib. Estamos convencidos de que eliminar símbolos fascistas del espacio público es avanzar en democracia. No olvidamos. En Palma, justicia y reparación”.

Pero entró el escritor Pérez Reverte a explicarle algunas cosas: “Churruca, Gravina (Trafalgar), Cervera (Santiago de Cuba). Díganle algo a este idiota, si les apetece. Para eso está Twitter, para comunicarnos”.

Hila le contestó: “Señor Pérez-Reverte, como veo que le interesa el nomenclátor de Palma, quisiera explicarle de forma educada que las tres calles se pusieron en honor a tres navíos franquistas. Era 1937, el mismo año en que el bando nacional asesinaba al legítimo alcalde de la ciudad Emili Darder”

Pero Pérez Reverte no da una batalla por perdida: No me importa su educación, sino su ignorancia o mala fe. Nunca hubo barcos franquistas o republicanos llamados Almirante Churruca o Almirante Gravina. Ninguno de los destructores así llamados llevó la palabra Almirante. Pastelee, que es su oficio, mas no insulte la inteligencia”.

Ahora ha sido el ex deportista Alfonso Reyes el que con ironía también ha entrado en el debate: “Para cuándo la retirada de calles y monumentos al Gran Capitán, El Cid o Los Reyes Católicos? Si se ha hecho con los reconocidos fascistas Gravina, Churruca y Cervera, no se pueden tolerar ni un día más los honores a estos franquistas de tomo y lomo”