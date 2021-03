Alonso desvela cuál es su objetivo en su regreso a la F1

Después de años de sí, no, sí, no... Esta temporada es en la que Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 definitivamente. Será este fin de semana a bordo del Alpine Renault en el Gran Premio de Bahrein. El asturiano concedió una entrevista a Sky Sport Italia en la que habló de los objetivos que se marca. “Regreso a la Fórmula 1 para divertirme y entretener a la gente con grandes resultados. Quiero ganar, pero ganar carreras y el título es un sueño, no puedo hablar de eso ahora. Ya se verá, crucemos los dedos. Estoy listo para el desafío”, afirma, realista al mismo tiempo que esperanzado.

“Estoy bien tanto física como mentalmente. Tuve todo el año pasado como preparación e hice un regreso gradual con el equipo, sabiendo lo que me esperaba. Físicamente estoy bien, he estado preparándome tantos meses que estoy deseando ver cómo empieza la temporada”, añadió. Sus problemas en la mandíbula después del accidente que tuvo en bicicleta parecen ya cosa del pasado. Ha llegado a tiempo y sin problemas para el primer Gran Premio.

Alonso también ha tenido en la misma entrevista buenas palabras para el otro español que está en el “Circo”, Carlos Sainz, que será su rival encima de un Ferrari. “Estoy feliz por él, no me sorprende ver dónde ha llegado. Todos lo hemos visto crecer a lo largo de los años, vamos a ver si el coche crece y si él y Leclerc van a luchar por ganar”.