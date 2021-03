El aviso de Pedrerol a Sergio Ramos: “El orgullo te puede jugar malas pasadas”

El futuro de Sergio Ramos es uno de los temas que más inquieta al madridismo, que ve cómo el capitán del primer equipo termina contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio y todavía no hay acuerdo con el club para su renovación. Ramos podría estar viviendo sus últimos meses en el equipo y conforme se acerca el final de temporada aumenta la incertidumbre entre los aficionados.

El debate sobre la continuidad de Ramos lleva tiempo instalado en los medios de comunicación y Josep Pedrerol expresó El Chiringuito su punto de vista sobre este tema. “La personalidad le puede jugar una mala pasada, lo digo con sinceridad y con cariño hacia Sergio Ramos. Ramos es un tipo orgulloso. Orgulloso significa ganador. Ese carácter orgulloso le ha hecho ser el mejor central del mundo. Creo que haberse sentido quizá algo ninguneado o poco valorado le puede hacer decir ‘no trago, me voy’. Por carácter, por personalidad. Eso a veces no es lo más importante. El orgullo no es lo mejor en la vida muchas veces. El tema no es una guerra con Florentino Pérez, sino que tú seas más o menos feliz. Creo que hay que pensarlo muy bien. El orgullo está bien, pero a veces el orgullo te puede jugar malas pasadas”, manifestó Pedrerol.

Ramos, que cumplirá 35 años el próximo 30 de marzo, lleva 16 temporadas en el Real Madrid, al que llegó procedente del Sevilla cuando solo tenía 19 años.