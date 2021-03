La dura revelación de Fernando Alonso antes de empezar la F1: “Estaba muy asustado”

El adelantamiento de Fernando Alonso a Hamilton en los entrenamientos soprendió e ilusionó a todos. O a casi todos. A él, no mucho. “Solo vi en las noticias y en el video, y todos estaban emocionados por el momento “, dijo Alonso en una entrevista con The Associated Press el jueves, antes del Gran Premio de Bahrein que abre la temporada este domingo. “Obviamente sería bueno estar peleando y tener esa adrenalina de grandes peleas y posibilidades de ganar los domingos, pero demos un paso primero”, dijo. “Veamos dónde estamos. Estamos muy motivados. Estamos muy contentos de cómo han ido las cosas en las pruebas y solo tenemos que salir a correr ahora, que es lo principal para nosotros “.

Hace unas semanas, Alonso temía no volver a correr después de romperse la mandíbula superior en un accidente de bicicleta. “Estaba muy asustado”, dijo el español de 39 años. “Un mes antes de la primera carrera del campeonato te encuentras en el hospital después de un accidente de bicicleta. ... Y empiezas a pensar si esto podría retrasar tu regreso y si esto tendrá alguna consecuencia en tu regreso. Pero, afortunadamente, los médicos identificaron rápidamente el problema ... e inmediatamente dijeron que se trataba de una recuperación rápida “.

Necesitó menos de dos semanas para volver a prepararse para su temporada con Alpine, el nuevo equipo Renault donde el español ganó sus dos títulos de F1 en 2005 y 2006. Alonso regresa a la F1 después de competir en otras series en las últimas dos temporadas, incluida la Indy 500. Dijo que “se pondrá al día bastante rápido” ya que hubo pocos cambios desde que se fue, un aunque dijo que “le encantaría estar en esa posición de ganar de inmediato”, reconoce que espera “cosas bastante similares a las del año pasado”, con Mercedes y Red Bull dominando en la cima de nuevo.

“Nuestro objetivo es estar ahí aprovechando cualquier oportunidad que se presente, intentar ser regulares en los puntos, en el top 10, intentar luchar por algunos podios “, dijo. Debido a los pocos cambios con respecto a la temporada pasada, Alonso espera que Alpine mantenga el impulso de Renault después de una buena segunda mitad de 2020, cuando el equipo se volvió “muy fuerte y más competitivo”. Dijo que sus primeras impresiones con el coche fueron buenas y terminó las pruebas de pretemporada “con un sentimiento positivo”. “Cómo se traduce eso en términos de nivel competitivo, aún no lo sabemos”, dijo Alonso. Parte del objetivo de esta temporada será prepararse para el próximo año, cuando los cambios de regulación de gran alcance podrían renovar la parrilla y hacerla más pareja. “Estoy seguro de eso”, dijo. “Creo que el equipo sabe que uno de los mayores desafíos del próximo año será comprender las reglas, interpretarlas de manera inteligente y también comenzar el proyecto lo antes posible. Tenemos que estar con un ojo en la temporada 2021 y otro ojo en la (temporada) 2022 “.