El vídeo de la contundente respuesta de Fernando Alonso a la pregunta sobre su edad (está harto)

La F1 calienta motores y Fernando Alonso está ya inquieto. Regresa a su casa, ante las miradas ilusioandas de los aficionados españoles y la asustadas de los rivales. Nadie duda, o casi nadie, de lo que puede dar el piloto español, pero sí hay más incertidumbre acerca de lo que puede llegar a dar su escudería Alpine (Renault).

Pero lo que nadie va a quitar a Fernando Alonso es la ilusión: “No tengo un objetivo claro sobre lo que puedo conseguir en esta vuelta en cuanto a resultados. Lo que quiero hacer es probarme e intentar ayudar al equipo en este momento importante de transición entre Renault y Alpine, con el gran futuro que creo que este equipo tiene con el nuevo reglamento”, asegura. Porque ése es el plan. Este año hacer kilómetros y el papel más digno posible y la temporada que viene, con el cambio de reglamento, aspirar a todo: A todos nos gusta ganar, pero solo uno puede hacerlo cada domingo y al final solo uno puede ganar el Mundial, así que es un objetivo difícil. Seré feliz y consideraré un éxito si crecemos juntos, el equipo y yo, en los próximos años, y nos convertimos en un competidor más pronto que tarde”, aseguró, marcando el plan de ruta.

Pero pide paciencia: “Lleva tiempo regresar. No estoy al 100% en nivel todavía. Pasa lo mismo a los que cambian de equipo. Hay muchas cosas nuevas a las que adaptarse. Siempre te sientes más cómodo con el coche tras cinco carreras”.

La pregunta es si en el deporte de súper élite como es la F1 existe la paciencia. Alonso genera tanta ilusión que si ve que su coche no da para más, que no tira, puede que llegue algo de decepción y dudas acerca de si ha acertado con la vuelta. Puede incluso que se empiece a hablar si tiene la edad adecuada para volver a competir. En julio cumple 40 años y antes de la carrera de Bahrein le volvieron a preguntar por su edad.

No le gustó y sacó el carácter: “Sé que la pregunta que se repite es sobre mi edad y mi regreso, pero estoy un poco sorprendido porque no soy tan mayor. El actual campeón mundial y el tipo que actualmente domina este deporte, Hamilton, tiene 35 ó 36. No es que yo tenga 20 años más”, ha contestado el piloto español.

El espíritu competitivo de Fernando Alonso es indudable y no está dispuesto a poner la edad como excusa. Ni siquiera el atropello que sufrió cuando montaba con la bicicleta y que le obliga competir con titanio en la boca lo ha puesto como excusa si la cosas no funcionan. Al revés, él dice que va a por todo y que se siente mejor que nadie, en unas declaraciones que han creado algo de polémica porque suenan a algo prepotentes. Pero lo que quiere dar a entender Fernando Alonso es que está más que listo para la dura temporada que está a punto de empezar y que los años no son un desventaja, quizá lo contrario.