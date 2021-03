La “Mano de Dios” de Maradona era una jugada ensayada

Maradona puso el puño por encima para llegar a rematar el balón que con toda probabilidad iba a detener Peter Shilton y marcó uno de los goles más reconocibles de la historia de los Mundiales. Así nació la “Mano de Dios”. Lo que parecía una acción instintiva en realidad era una jugada ensayada con mucho trabajo detrás.

Así lo confiesa Jorge Valdano, compañero de Maradona en el Mundial 86, en el libro “D10S” sobre la vida de Diego, que se ha publicado en Alemania y que recoge “The Athletic”. “Lo había trabajado en los entrenamientos, no era la primera vez”. Valdano confiesa que cuando ensayaban los córners en los entrenamientos de repente aparecía Maradona y la pelota acababa dentro de la portería. Muchos de sus compañeros ni siquiera se daban cuenta de cómo lo había hecho. “¿Qué pasó?”, preguntaban. Hasta que alguno respondía: “¿No lo viste? Le dio con la mano”.

“Por eso no me sorprendió cuando marcó contra Inglaterra”, confiesa Valdano en el libro. “Pude tener algunas dudas durante la celebración y Diego decía: ‘Vamos al saque de centro, rápido’”. Y Valdano corrió junto a él hasta su campo rápido porque Maradona todavía tenía dudas de si iban a dar validez al gol.

En aquella época no había videoarbitraje y el árbitro del partido, el tunecino Ali Bennaceur, validó el gol sin pestañear. Maradona no admitió que había marcado con la mano. “Si fue con la mano, sería la mano de Dios”, dijo después del partido. Y así nació la leyenda.

Años después unas palabras de Maradona en Inglaterra se interpretaron como una petición de perdón que Peter Shilton rechazó. Pero Diego puntualizó sus declaraciones: “Dije que la historia no se podía cambiar, que yo no tengo por qué pedir disculpas a nadie. Shilton «el arquerazo ese» sale a hablar ahora y él no se había dado cuenta, se lo tuvieron que decir los defensas. La historia ya está escrita, ya no la puede cambiar nada ni nadie. Y eso fue lo que dije. Yo nunca le pedí perdón absolutamente a nadie. Aparte no tengo que pedir perdón yendo a hacer una nota a Inglaterra. ¿Para qué? ¿Para ganarme a quién? A los cuarenta y siete años me parece que pedirles disculpas a los ingleses es una estupidez”, explicaba.

La “pelea” con Shilton duró hasta el final. “No se puede entender lo que hizo Shilton. Estaba ahí y después no estaba. Se lo llevaron los ‘ovnis’”, cuenta Alejandro Varsky, director de contenidos en FIFA Digital, que le contó después de una entrevista.

El guardameta inglés no invitó a Maradona a su partido homenaje por “tramposo”. “El fútbol se juega con los pies, se piensa con la cabeza y se hacen goles con la mano, también”, contaba Maradona en una entrevista en la televisión argentina. “Hay muy pocos goles con la mano de europeos, porque no tuvieron potrero. La picardía, no era falta de respeto a nadie. Shilton dijo: ‘No le invito a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano. ¿Y quién quería ir a tu partido? Aparte, un arquero. Mira si me va a invitar un arquero”, dijo en una emisión en el Canal 9 de Argentina.