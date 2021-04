Cape Town City: el equipo sudafricano que ha anunciado el fichaje del kun Agüero

Ciudad del Cabo es uno de los lugares más concurridos del exótico destino sudafricano y allí se encuentra el Cape Town City.

Se trata de un equipo sin tradición que milita en la Premier Soccer League. Fundado en junio de 2016 por el ex futbolista John Comitis, en las últimas horas el club acaparó la atención del mundo por el anuncio que hizo en sus redes sociales sobre el arribo inminente de Sergio Agüero.

En el breve comunicado, la entidad sudafricana explicó que el goleador argentino tenía firmado un precontrato cuando se encontraba en el Manchester City y aprovechó la ocasión para brindarle una cálida bienvenida.

“El delantero firmó un precontrato con los Citizens y llega procedente del Manchester City de la Premier League inglesa”, fue el mensaje que sorprendió al mundo entero.

La broma del fichaje del Kun Agüero

Sin embargo, todo fue una broma. Y es que en el estado africano, junto con el de Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda, se celebró el April Fools Day. Una jornada similar a la del Día de los Inocentes que se festeja cada 28 de diciembre.

Lo cierto es que el jugador aún no tiene destino. En los últimos días, se conoció que el Barcelona no planea contratar al argentino. Ronald Koeman cuenta con una lista de prioridades y el delantero no aparece en ella. Entre los interesados, hasta el momento se habla de PSG, Juventus e Independiente, aunque el presidente del Rojo ya se comunicó con el Kun, quien no considera que sea el momento para regresar al fútbol argentino.