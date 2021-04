Briatore desvela su conversación más sincera con Fernando Alonso tras volver a la F1

La primera carrera de Fernando Alonso ha dejado una sensación agridulce en los aficionados. Sabían que iba a ser complicado, que este año es de transición, que poco más se puede hacer, pero que no terminase la carrera ha sido un golpe duro a la ilusión que se había despertado en todo el mundo. Puede que en Alonso también: “Hablamos por teléfono. Fernando estaba decepcionado, aunque sabía que la posición del Alpine era esa. Han de apostar todo al año que viene”, desvelaba Briatore, quien fue su jefe cuando los primeros años de éxito de Alonso en Renault.

Briatore decía que el piloto español había sido mejor que su coche: “Tuvo mala suerte. Se le coló un trozo de plástico. Su clasificación y su rendimiento fueron superiores al valor del coche”, decía, aunque también desinflaba cualquier castillo en el aire acerca de las posibilidades de Fernando Alonso durante este curso: “El coche está entre el 12º y el 15º puesto. Deben centrarse en 2022 para darle a Fernando un monoplaza mejor, como se merece”.

El regreso del piloto asturiano es la comidilla de la F1: “Me provocó sensaciones encontradas...”, aseguró Webber en el podcast ‘On the marbles’. “Le tengo mucho respeto. Muchísimo. Es de los mejores contra los que he corrido. Lo que hizo contra Schumacher, contra Hamilton. No hubo muchos mejores, pero...”

La edad de Alonso, como a muchos otros, le produce respeto: ero hay un punto en el que vamos a ver a los jóvenes llegar y preguntar dónde estarán los próximos Verstappen y Leclerc. Son grandes para el deporte. Alonso es un gran nombre. Uno increíble para España y para el deporte, pero me gustaría que se mirara al futuro para encontrar al Fernando que encontramos hace 20 años”.

Webber considera que puede que no todo sea un camino de rosas para el español si la temporada se tuerce: “Si Ocon le toma la medida a Alonso y el equipo está en mitad de tabla puede ser haber fricción. Alonso no lo aceptará, será un reto”.

Insiste en la competencia que se puede crear en Renault: “Todo está bien si es Alonso quien domina y gana a su compañero de manera regular. Son días felices, más cuando hay champán alrededor”, asegura Webber.