Juanma Moreno lamenta que la final de Copa entre el Athletic y la Real sea sin público y espera que lo haya en la del Athletic y el Barça

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad no se dispute con público en el Olímpico de La Cartuja de Sevilla, y ha dicho que confía en que al menos el público local pueda entrar en la final entre Athletic y FC Barcelona.

En una entrevista en Radio Euskadi, Moreno ha explicado que la Junta ha intentado “hasta ultimísima hora contar con dos de las aficiones más coloridas, entusiastas y divertidas que tiene el conjunto del país, pero tristemente no ha podido ser en esta edición”. Así, ha lamentado que no se pueda ver con público un partido de esta importancia “en un estadio con 60.000 butacas en una ciudad como la de Sevilla, en la que se vive con mucha pasión el fútbol y no se puede disfrutar de estas finales”.

“Para la restauración, para la hostelería, era una gran oportunidad”, ha dicho, ante la llegada de aficionados “de buen comer, de buen hacer”, ya que “Sevilla, y Andalucía en general, vive mucho de su primavera”. El presidente andaluz, que ha dicho que tiene un hijo seguidor del equipo rojiblanco, cree que “va a ser un gran partido, de tú a tú, en el que a priori puede ganar cualquiera de los dos”.