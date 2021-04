Las indignada respuesta de Juan Cala tras su presunto insulto contra Diakhaby

El central del Cádiz Juan Cala comparecerá este martes para explicar su versión del incidente con el zaguero francés del Valencia Mouctar Diakhaby, quien se quejó de haber recibido insultos racistas por parte del defensa cadista, ha informado este lunes el club andaluz, pero ya ha dicho unas palabras acerca de lo que pasó. Al jugador del Cádiz se le acusa sin que haya pruebas gráficas por la espontánea reacción del futbolista francés y porque no ha hablado ni ha dado explicaciones. Pero ahora ha cambiado de opinión.

Cala y Diakhabi protagonizaron un lance en el partido entre el Cádiz y el Valencia en el Ramón de Carranza que concluyó con la retirada a los vestuarios en el minuto 32 de los futbolistas del Valencia tras un intercambio de palabras entre los dos jugadores y una tangana. La jugada ha provocado reacciones desde políticas hasta de ex entrenadores como Javier Clemente, que ha sido muy crudo hablando de esto.

El árbitro catalán David Medié Jiménez amonestó al central francés con amarilla y también advirtió al defensa sevillano del Cádiz, tras lo que Diakhaby continuó dándole explicaciones al colegiado sobre lo ocurrido, hasta que todo los jugadores del Valencia decidieron irse a los vestuarios, aunque regresaron 25 minutos más tarde.

Tras el apoyo recibido por el jugador del club y su entrenador, Álvaro Cervera, el Cádiz ha informado este lunes en su cuenta de twitter de que Juan Cala comparecerá este martes en rueda de prensa a la conclusión de la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva cadista.

Pero antes de eso ha hablado ante las cámaras de Gol. Está tan tranquilo como indignado. “Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder. Mañana hablaré en rueda de prensa”, ha asegurado y luego ha añadido: “Parece que en este país no hay presunción de inocencia”.

🗣 Juan Cala comparecerá este martes en rueda de prensa a la conclusión de la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 5, 2021

Hasta ahora, el Cádiz ha mantenido una actitud que se podría considerar prudente, como se vio en el comunicado que sacaron nada más acabar el choque que ganaron contra el Valencia.

-Estamos en contra de cualquier situación de racismo o xenofobia, sea quien sea su autor, y trabajamos para su erradicación. Todos los autores de esos delitos, sean o no de nuestro equipo, deben pagar por ello.

- No dudamos de la honestidad de todos los integrantes de nuestra plantilla, que son firmes defensores de la lucha contra el racismo, cuya actitud siempre ha sido ejemplar en todos los encuentros que se han disputado.

- La entidad no puede entrar a valorar los lances propios del juego entre los jugadores, y siempre exigimos una actitud de respeto y responsabilidad ante los contrarios.

Como el árbitro no vio nada y en el acta sólo describió los hechos y el insulto que le habían dicho que se había dicho es complicado llegar a una conclusión. Todo se basa en las reacciones de los futbolistas y en el enfado de Diakhaby, que, todo el mundo supone, no parece deberse a una reacción espontánea, a un pronto que de repente le da. Pero no hay nada con lo que acusar a Cala como se está haciendo