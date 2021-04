Así ve Clemente el racismo en el fútbol: “A nosotros nos llamaban asesinos, etarras, vascos de mierda...”

El exseleccionador Javier Clemente habló en Radio Marca del presunto insulto racista que el jugador del Valencia Mouctar Diakhaby habría recibido del futbolista del Cádiz Cala. El Valencia decidió retirarse del terreno de juego, para volver más tarde al césped para continuar jugando, aunque sin Diakhaby, quien fue sustituido y se quedó en el vestuario.

Las cámaras de televisión captaron al jugador del Valencia Gabriel Paulista decir “negro de mierda no, eh”, cuando se retiraba a los vestuarios junto a sus compañeros. Ese habría sido el insulto que recibió Diakhaby durante el encuentro. El Valencia denunció en un comunicado que sus jugadores “se vieron “forzados a jugar bajo amenaza de penalización”.

Clemente expresó su particular visión de este incidente: “A lo mejor Cala le ha dicho una frase racista, pero no lo es. El que te llama eso te lo llama para molestarte, no porque lo piense. A nosotros nos llamaban asesinos, etarras, vascos de mierda... todo con el ánimo de molestarte para que pierdas el partido. Yo no me hubiera ido del campo, es una forma tajante de cortar las cosas, pero hay tantas cosas que cortar que me parece un poco chorrada. Claro que para Diakhaby es una cosa fea. Yo he entrenado en África cinco años y alguna vez hemos dicho algo a un negro y ellos te dicen a ti blanco de mierda. ¿Y son racistas? Pues no, es una chorrada”.

“Ahora en el tema del racismo es muy fácil. ¿Y los niños que llegan en patera? ¿E Italia que no acoge a los que llegan de África? ¿Los que están pasando en Estados Unidos y lo que nos pasó aquí en Melilla con las vallas esas? ¿Y la FIFA va a jugar a Catar a un país que han muerto 6.000 en la construcción de estadios y son todos negritos? ¿Y aquí en España que tenemos a Vox, que dice fuera con la inmigración y que se vayan todos a tomar por culo por ahí? ¿Por qué no juzgamos todos el racismo en general?”, continuó Clemente.

El exseleccionador también valoró la situación que se vive en LaLiga, donde el Atlético ha visto cómo desaparecía casi toda su ventaja respecto a Barcelona y Real Madrid: “Lo que le pasa al Atlético de Madrid se llama presión. A los equipos campeones no les tiene que afectar los nervios”.

En cuanto a la final de la Copa del Rey disputada el pasado sábado y que la Real Sociedad ganó al Athletic (1-0), Clemente aseguró que “el partido fue bastante malo y ganó el que mejor jugó. La Real tiró una vez a puerta, el penalti. La Real no jugó al nivel que suele jugar y el Athletic no jugó al nivel que puede jugar “.

Y en cuanto al posible pasillo que podría hacer el Athletic a la Real en el encuentro de Liga que disputan este próximo miércoles, Clemente declaró: “Yo le haría pasillo a la Real Sociedad esta semana. Cuando dirigía al Espanyol votamos si hacer pasillo no al Barça de Cruyff y salió que no”.