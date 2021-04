El vergonzoso mensaje de José Manuel Soto contra Diakhaby: “No te ofendas...”

El presunto insulto de Cala a Diakhaby está centrando toda la actualidad deportiva, pero también política en España. Sólo se habla de eso y más cuando el jugador del Cádiz ha salido a negarlo con cotundencia:”Me increpa, me vuelvo con aspavientos y le digo que me deje en paz y sigo para adelante. En ese mismo momento se desentiende de la jugada, se viene hacia mí y me dice que le he dicho negro de mierda, le intento tranquilizar en dos ocasiones, le digo que no he dicho eso, me empuja, se lo repito y me vuelve a empujar”, evocó con minuciosidad Cala sobre lo que había pasado.

Hay un audio en el que se oye un insulto, pero no a quien lo dice así que todavía falta la prueba definitiva: “He convivido con chinos, ingleses, suramericanos, africanos. He estado con Benjamín (Zarandona) y Kanouté en Guinea en ayuda humanitaria. Se me está acusando de algo que no soy y ahí está la hemeroteca. No tengo que demostrarlo. Estoy en estado de shock”, ha dicho Cala.

Uno de los apoyos que ha tenido ha sido del cantante y ahora polémico José Manuel Soto: “Todo mi apoyo a @JuanCala_16, un currante del fútbol, un buen tipo q está siendo linchado sin pruebas por la jauría mediática q nos domina. El fútbol siempre fue cosa de hombres y lo q pasaba en el campo se quedaba en el campo, ahora parece q mandan los chivatos y los llorones...”, ha escrito.

Y como no le ha parecido suficiente, ha seguido atacando a Diakhaby: “No eres ningún “negro de mierda”, pero si eres un chivato y un llorón, el fútbol es cosa de hombres y lo q pasa en el campo se queda en el campo, así fue siempre y así debe ser, y no te ofendas tanto q eres un privilegiado, estás haciendo un daño irreparable a un compañero”

Cala, mientras, insistió en la gravedad del linchamiento mediático que está sufriendo, de las amenazas que han recibido tanto él como su familia por redes sociales y de la necesidad de poner coto o freno a “este “circo” en el que se ha producido una vulneración de su presunción de inocencia.

Sobre las críticas recibidas por parte de algunos políticos, afirmó que "los que mandan en este país deberían respetar más la presunción de inocencia" y que le "gustaría" que "algunos se atrevieran" a llamarle pare pedirle disculpas por su condena anticipada".

Entre otras cosas, dijo que él está dispuesto a abandonar el fútbol si se demuestra que la afirmación del francés de que compañeros del Cádiz trataron de que volvieran al terreno de juego ofreciendo la posibilidad de que Juan Cala se disculpara.

Mientras, el Valencia ha emitido un comunicado en el que “lamenta profundamente” las declaraciones del jugador del Cádiz, Juan Cala, en las que 48 horas después niega que profiriera un grave insulto racista al futbolista valencianista, Mouctar Diakhaby, durante el partido disputado este pasado domingo en el Ramón de Carranza.

“Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia CF”, señala el comunicado, tras conocer las declaraciones de Cala en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes.