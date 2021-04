El audio que puede delatar a Cala: “Negro de mierda, ¿vas a llorar?”

Dos días después del incidente del Carranza entre Cala y Diakhaby hablaron los protagonistas. El defensa del Valencia, “ahora más tranquilo” (en el partido estaba hundido y se quedó en el banquillo) insiste: “Me dijo negro de mierda y no lo podía permitir”. El central del Cádiz asegura: “No lo dije. Nunca, nunca. Dije ‘dájame en paz’. O no lo ha entendido o se lo ha inventado”. Uno de sus argumentos es que en el fútbol actual marcado por la pandemia sin público, por lo que se oye todo, y con tantas cámaras no haya ninguna imagen ni audio que muestre lo que dijo, o que ningún compañero de los que había alrededor lo haya escuchado. Lo que sí ha aparecido es un audio del partido, pero de la retransmisión internacional, de una televisión británica, que no va acompañada de imágenes, y en la que se escucha perfectamente (a los 12 segundos). “Negro de mierda, ¿vas a llorar?”.

"NEGRO DE MIERDA VAS A LLORAR" , por mucho que queráis ocultarlo borrando los vídeos no lo conseguiréis. @LaLiga @rfef ojalá este audio de la vuelta al mundo pic.twitter.com/txSYPe540d — Iván (@ivanxiiva98) April 5, 2021

LaLiga está estudiando todas las cámaras y los audios que tiene para encontrar una prueba que aclare lo sucedido. Si encuentra el presunto insulto, denunciará al futbolista del Cádiz, que podría ser castigado con entre dos y cinco años de inhabilitación. Mientras, hay cruce de comunicados entre los clubes y Cala asegura que va a denunciar al presidente del Valencia y a todo el que ha atentado contra su honor, que ha sido juzgado y que todo esto era “un circo”.

De momento la situación está en la palabra de uno contra la de otro.