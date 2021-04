Cala se defiende y revela la frase que, según él, dijo a Diakhaby

El jugador del Cádiz Juan Cala ha manifestado este martes que “nunca, nunca” le dijo “negro de mierda” al defensa francés del Valencia Mouctar Diakhaby en el duelo del pasado domingo en el Ramón de Carranza.

Cala ha comparecido en rueda de prensa en Cádiz para explicar su versión de los hechos que ha negado de manera tajante y ha calificado de “circo mediático” y “linchamiento mediático” hacia su persona, y ha anunciado que emprenderá acciones legales, entre otras iniciativas.

Ha sido muy tajante para negar cualquier palabra racista. Él dice que dijo otra cosa: “Le dije a Diakhaby déjame en paz. En ese momento se desentiende de la jugada y viene hacia mí diciendo que le he llamado “negro de mierda””. No sé si Diakhaby se lo ha inventado, lo ha interpretado mal... No lo sé”, ha asegurado y dice que esto se tenía que haber arreglado de otra forma: “No tengo ningún problema en sentarme en una habitación con Diakhaby. Era lo que deberíamos haber hecho desde el principio y no este circo”. Si se sentara con él, tiene muy claro lo que le diría: “A Diakhaby le diría lo que soy y lo que hago como persona. Lidero una plataforma para saharauis”.

Diakhaby ha vuelto a asegurar que le insultaron y que un jugador del Cádiz preguntó si el Valencia volvería si Cala se disculpaba, pero Cala lo ha negado: “Lo que cuenta Diakhaby en sus redes es falso. Si da el nombre del jugador del Cádiz que se acercó diciendo que si yo le pedía perdón volvían al campo, mañana dejo el fútbol”.

Cala dice que está sufriendo un linchamiento público por algo que no ha cometido. “Estamos en el fútbol sin público. Hay 20-25 cámaras, micrófonos, jugadores, árbitros... y nadie oye nada”, asegura para demostrar su inocencia. Considera que esto es un circo mediático y piensa demandar a Anil Murthy, del Valencia. “Emprenderé acciones legales contra todas las personas que hayan atacado mi imagen y mi honor”. “Parece que estemos en el oeste. Sin pruebas me acusan y me juzgan. Estamos en un estado de derecho democrático y hay presunción de inocencia. Este linchamiento no puede ser”, ha defendido con vehemencia.

Ha puesto su carrera como ejemplo de buena conducta: “Llevo 16 años de profesional. He estado con chinos, sudamericano, africanos, he estado con Kanoute y Benjamín en Guinea Ecuatorial. Se me está acusando de algo que no soy”. Insiste en que convive con hombres con otro color de piel: No hay racismo en el fútbol español. En cada equipo hay cinco jugadores de color. No hay racismo entre compañeros”.

“No hay ni un solo compañero en toda mi carrera que me pueda acusar de racista... Y si hay uno, que salga. He recibido mensajes de apoyo de compañeros chinos, sudamericanos, africanos”, ha continuado defendiéndose de las acusaciones.