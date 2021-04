La nueva y polémica respuesta de José Manuel Soto a las duras críticas por llamar chivato a Diakhaby

José Manuel Soto ha opinado a su manera acerca del posible insulto racista de Juan Cala a Diakhaby, en el Cádiz-Valencia, un asunto de difícil solución. pero en el que Soto ha sido contundente, ha recibido muchas críticas y en vez de cortarse, ha vuelto a opinar. Antes, defensa francés del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, ha reafirmado que Juan Cala le llamó “negro de mierda” durante el reciente partido frente al Cádiz y ha pedido a LaLiga que “haga cosas para tener pruebas y todo se aclare”.

"Después de dos días estoy muy tranquilo. El Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y las palabras son 'negro de mierda'. El jugador me dijo eso y es intolerable. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto", indicó Diakhaby en un vídeo colgado en sus redes sociales.

Juan Cala ha negado cualquier insulto: “Hay dos opciones: o (Diakhaby) se lo ha inventado o que cuando yo me dirijo a él y le digo ‘déjame en paz’ lo entiende mal, entiende lo que él dice. Luego intento calmarlo dos veces para explicarle que no he dicho eso y se produce un circo”, explicó Cala en rueda de prensa.

“Nunca, nunca he dicho ‘eres un negro de mierda’, y eso está bastante claro. Hay 20, 25 cámaras en un campo de fútbol, no sé cuántos micrófonos, 22 jugadores, un equipo arbitral... Cuando él supuestamente recibe el insulto hay siete y ocho jugadores alrededor de donde estamos y nadie se entera. Hostia, al menos déjame dudarlo”, pidió.

Para Soto, Diakhaby es un chivato, pero además, dice, es un asunto más general: “Nos quieren hacer creer q somos una sociedad racista cuando no lo somos en absoluto, no lo hemos sido nunca, la intención es crear un nuevo negocio a base d chiringuitos ideológicos subvencionados q luego se convierten en agencias de colocación y captación de votos, nada nuevo...”, ha asegurado y luego ha retuiteado un vídeo:

El mejor video que he visto por ahora sobre la jugada de Cala y Diakhaby pic.twitter.com/qekkgZNsHB — SpainInsider (@SpainInsider) April 6, 2021

Diakhaby, mientras ha relatado lo ocurrido durante el tiempo que el partido estuvo detenido tras el incidente con Cala. “Después de eso mis compañeros y yo decidimos ir al vestuario, que era una buena decisión, pero luego un jugador rival nos pidió que volviéramos al campo si Cala se excusaba. Mis compañeros y yo dijimos que no, que las cosas son así, que no puedes hacer algo, excusarte y dejarlo pasar así”, explicó.

Tras recalcar que le ha “dolido muchísimo” lo ocurrido, Diakhaby pidió ayuda de la competición. “Espero que LaLiga haga cosas, soluciones, para tener pruebas y se vea todo y se aclare. Quiero dar las gracias al Valencia, a mis compañeros y mis entrenadores por las solidaridad y el apoyo que me han dado ellos y toda la afición. Muchisimas gracias”, finalizó.