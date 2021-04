El increíble castigo que Jose Manuel Soto pide a Diakhaby por “embustero, chivato y llorón”

LaLiga ha asegurado que después de ver vídeos, limpiar sonido y leer labios, no se aprecia que Cala insultase a Diakhaby en el Cádiz-Valencia de la pasada jornada de LaLiga. Ahora el Valencia está indignado porque cree que no se ha hecho bien el análisis, Cala está indignado porque considera que no se le ha respetado la presunción de inocencia y hasta José Manuel Soto ha lanzado otro mensaje indignado porque dice que hay que pedirle perdón por defender a Cala e insultar a Diakhaby.

Por partes: Cala no ha dicho nada, aunque sí le ha defendido, Bordalás, entrenador del Getafe: “El vínculo con Juan Cala ha sido profesional. Ha estado con nosotros dos temporadas. Su comportamiento profesional ha sido magnifico. Su comportamiento con los demás compañeros de color ha sido siempre respetuoso y correcto. Juan Cala ha tenido siempre un comportamiento impecable”, declaró. “La verdad es que no tenemos datos ni estábamos allí. Sólo lo que hemos visto a través de las noticias. Eso es lo que tenemos. No podemos de ninguna manera opinar. Por supuesto, estamos absolutamente en contra del racismo y deseamos que esto se aclare lo antes posible”, apuntó.

El Valencia, por su lado reiteró este viernes su “total apoyo” a su jugador Mouctar Diakhaby pese a que el informe de LaLiga no haya encontrado pruebas del insulto racista del que acusó al jugador del Cádiz Juan Cala y resaltó que la investigación lo que no ha podido demostrar es que el futbolista del club andaluz dijera “todas” las palabras que se le atribuyeron, y mostró su esperanza de que lo ocurrido impulse un cambio normativo. “Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar TODAS las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz CF-Valencia CF disputado el pasado domingo. Que no se hayan encontrado pruebas, no significa que no se produjera ese hecho”, señala el comunicado del club.

Y el cantante, aunque ahora sobre todo polémica en Twitter, José Manuel Soto ha decidido cobrarse todas las respuestas que recibió a su primer mensaje incendiario contra Diakhaby, al que llamó chivato. Ahora, que no hay pruebas, ha seguido con los insultos. Pero además, quiere que también se le pida perdón a él: “Pues parece q además de chivato y llorón es un embustero, @LaLiga ha demostrado q no hubo insulto racista, espero q le impongan un castigo ejemplar, y ahora todos a pedir perdón a @JuanCala_16 por condenarlo sin pruebas, (y de paso a mi también...)”, ha escrito.

No sólo eso, también pide que se castigue a Diakhaby: “Si el castigo por insultos racistas es de 2 a 5 años de suspensión, el castigo por denunciar falsamente un insulto racista debería ser el mismo”, escribió nada más saberse que el informe de LaLiga no demostraba de ninguna manera que el futbolista del Valencia había insultado al del Cádiz.