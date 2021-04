«Les falta ritmo de partidos, pero tienen la ilusión de ayudar al equipo. Son muy importantes no sólo por su calidad, también por su personalidad», dijo Koeman del regreso a la convocatoria de Sergi Roberto y Piqué. Dejó la duda sobre si iban a jugar, sobre todo del central, uno de los futbolistas que quedó señalado tras la debacle de la temporada pasada. Él mismo dijo que si hacía falta, daba un paso a un lado, pero a Koeman le ha convencido en el césped. El entrenador lo ve como una figura con experiencia y que aporta más allá del fútbol, de ahí que pueda hacerle jugar ya, lo mismo que cuando reapareció ante el PSG (no salió bien, el equipo perdió 1-4 y Mbappé pudo tanto con Piqué como con el resto de la defensa) después de tres meses de lesión. Su rodilla es una incógnita, no está quizá todo lo estable que debería, pero el central podría forzar para jugar un partido que siempre ha dicho que le encanta. Tras su regreso iba entrando y saliendo y al final en la vuelta de semifinales de Copa (3 de marzo) contra el Sevilla se volvió a dañar la misma zona. Terminó jugando cojo un partido que llegó a la prórroga. En este mes sin él, el Barça ha disputado cuatro partidos de Liga, con cuatro victorias: 0-2 a Osasuna, 4-1 al Huesca, 1-6 a la Real Sociedad y 1-0 al Valladolid.

Si finalmente participa en el Clásico, el entrenador barcelonista tendría que cambiar su once tipo de las últimas semanas. Piqué sería quien ocupara el centro en la línea de tres defensas, sacando de allí a Frenkie de Jong, que comenzó ocupando ese sitio de manera provisional, pero funcionó tan bien que ha repetido. «Lo bueno de Frenkie es que puede jugar en diferentes posiciones. Si lo hace de central podemos salir mejor con balón, y también ha demostrado hace tiempo que puede llegar al área contraria... En las dos posiciones es muy importante», opinó Koeman. Si el rubio holandés pasa a un puesto más de ataque para esa faceta de organizador-llegador tendría que haber un sacrificado, y todo apuntaría a Griezmann, ya que Dembélé está en un buen momento de forma, Pedri y Messi son intocables y Busquets es el que da equilibrio.