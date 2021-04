La contundente respuesta de Valdano a Klopp tras su menosprecio a Valdebebas

Jorge Valdano respondió de forma contundente en El Transistor de Onda Cero a las quejas de Jurgen Klopp sobre el estadio Alfredo Di Stéfano, al que catalogó como “un campo de entrenamiento”.

El ex entrenador del Real Madrid reconoce que jugar en Valdebebas no es lo mismo que en el Bernabéu pero añade que “lo que hay que tener en consideración es que el Real Madrid no juega en Valdebebas para sacar ventaja. El Bernabéu incluso vacío impone e influye en los adversarios. El Real Madrid pierde más que lo que gana”.

Al argentino no le gustaron las palabras de Klopp, y le lanza un contundente mensaje: “Cuando el nuevo Bernabéu esté terminado el que va a parecer un campo de entrenamiento es Anfield, hay que adaptarse a los tiempos”. Por ese motivo, cree Valdano que son muy acertadas las palabras de Ronald Koeman en las que el técnico del Barcelona ha manifestado que no entiende ese desprestigio de Klopp.