Betis - Atlético: otra desgracia para Simeone con la lesión de Joao Félix

Un disparo de Joao Félix ante Mandi, que le acaba golpeando levemente en el pie. El problema no fue ese, fue el tobillo derecho después se retorció. No quedaba mucho para que acabara la primera parte del Betis - Atlético y el portugués siguió en el campo. Entró también después del descanso, pero apenas apagó un par de minutos. Hizo la señal de que no podía, se fue al suelo y tuvo que ser sustituido por Torreira. Se marchó con cara de pocos amigos y en el banquillo le vendaron el tobillo con hielo para bajar la hinchazón.

Joao tenía que ser el referente del Atlético, aunque el rojiblanco más brillante estaba siendo Carrasco. Se le acumulaban las bajas a Simeone con Llorente, sancionado; y Luis Suárez, sancionado y lesionado. Son sus dos futbolistas más clarividentes de cara a gol, y no estaban en un partido en el que el equipo del Cholo se jugaba mantenerse en la primera posición después del triunfo del Real Madrid en el Clásico. A ellos se unió Lemar, que cayó tras el último entrenamiento. No parece demasiado grave lo de Joao Félix, pero la Liga ya no para con partido el próximo fin de semana, entre semana después y el fin de semana de nuevo.