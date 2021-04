“Si no quieres, no te contagias”, la crítica de Alfonso Reyes a los antivacunas

“Con una tarde de síntomas iba usted a ponerse la que pillara”, advierte Alfonso Reyes a un antivacunas con el que se ha cruzado en las redes. El ex jugador de baloncesto, que pasó el covid-19 en la primera ola, se ha mostrado dispuesto a inmunizarse con la primera vacuna que esté disponible. “Voluntario para vacunarme con Astra Zeneca mañana mismo”, escribía el 10 de abril. Y hoy ha añadido: “Voluntario para vacunarme con Janssen hoy mismo”.

“Manolete, si no sabes”, le ha respondido un usuario al presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto. Y añade una noticia sobre la medida de Estados Unidos de detener la vacunación con Janssen después de algunos episodios de coágulos. “Claro que sé. Con una tarde de síntomas iba usted a ponerse la que pillara”, responde Reyes.

El tuitero, que parece tener una confianza ciega en su sistema inmunológico, afirma: “Yo ya me ocupo de no llegar a ese extremo, mi sistema inmune tiene millones de años de experimentación, sólo hay que cuidarlo; los experimentos, con gaseosa, ya sabe…por supuesto respeto su opinión, pero con mi cuerpo no juegan…saludos”.

Es ahí cuando Reyes responde: “De los creadores de «El que no se cura del cáncer es porque no quiere», llega «Si no quieres no te contagias con los millones de años de experimentación»”.