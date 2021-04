Helen Lindes y Rudy Fernández: así se conocieron y cómo preparan sus bailes en TikTok

Helen Lindes, mujer del jugador de baloncesto del Real Madrid Rudy Fernández, fue la invitada este lunes en El Hormiguero de Antena 3, donde contó cómo conoció al deportista y la forma en la que preparan sus virales bailes en TikTok.

La modelo no tuvo problema en contar a Pablo Motos cómo conoció a Rudy: “Rudy se ‘enamoró, se hipnotizó’ porque me vio en una portada de una revista, y dijo: ‘Yo tengo que conocer a esa chica’. Un amigo suyo me conocía y nos puso en contacto”.

Cuando Motos le preguntó si en aquel momento sabía quién era Rudy Fernández, Helen Lindes dejó esta respuesta: “La verdad es que he aprendido mucho de baloncesto desde entonces. No tenía ni idea, pero me informé rápido con Google”.

La pareja acostumbra a subir sus bailes a TikTok y alguno de ellos se han hecho viral. Helen Lindes contó cómo preparan esos bailes y desmintió de forma divertida la versión que ofreció hace tiempo el propio Rudy en El Hormiguero. “Yo soy muy exigente y muy perfeccionista”, aseguró Helen, quien dijo que “hay una versión diferente a esa historia” que contó Rudy. “Fue él quien me abrió la cuenta de TikTok, es él quien sigue las tendencias y que me dice: ‘Oye tienes que hacer este baile, o por qué no hacemos esto juntos’. Es verdad que soy muy exigente y hasta que a mí no me gusta cómo está todo no lo publicamos, pero las ideas son suyas”, dijo la modelo.

Rudy Fernández le contó hace meses a Pablo Motos su versión de lo que pasa con sus bailes en TikTok con Helen Lindes: “Mi mujer me va a matar, pero los TikTok que tengo que hacer con ella... Hay que tener una paciencia... Lo quiere hacer tan perfecto que no doy más de mí. Me dice: ‘Mañana tenemos que hacer este gesto porque queda sucio y hay que limpiarlo bien’”.