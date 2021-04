El grave insulto de Tuchel a Sérgio Conceição al final del Chelsea-Oporto

El final del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Oporto, que se jugó este martes en Sevilla, estuvo marcado por el nerviosismo que se vivió sobre el césped entre los miembros de los dos equipos. El Chelsea se clasificó para semifinales, pese a la derrota por 0-1, gracias a la victoria por 2-0 en la ida, que también se disputó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Nada más terminar el encuentro, los dos entrenadores, Thomas Tuchel y Sérgio Conceição, vivieron un momento de enorme tensión. Conceiçao acusó a Tuchel de haberle insultado después del pitido final del árbitro. El Oporto reclamó un posible penalti sobre Evanilson en los instantes finales del choque, pero en declaraciones a la cadena TVI, Conceição aseguró que su reproche a Tuchel no tenía nada que ver con esa acción.

“No tuvo nada que ver con eso [el posible penalti a Evanilson]. Fui insultado por este señor de aquí al lado [Thomas Tuchel]. Le dije al colegiado que el cuarto árbitro escuchó los insultos”, declaró Conceição .

Según la prensa inglesa, Tuchel habría dicho a Conceição que se fuera “a tomar por culo” y también se enfrentó con el central Pepe, exjugador del Real Madrid, mientras celebraba la clasificación para semifinales.

Posteriormente, en la sala de prensa, Sérgio Conceição volvió a hablar de la reacción de Tuchel al final del partido: “Mi inglés no es perfecto. No hubo intercambio de palabras, estaba concentrado en el encuentro, no sé por qué reaccionó así. He oído algunos insultos, pero eso ya es pasado. Mi irritación final tuvo que ver con eso. No le dije ni una palabra durante el partido y no miré a su banquillo. Estaba preocupado por el encuentro y por lo que estábamos haciendo”.

Al final del encuentro también se produjo un enfrentamiento entre los futbolistas de los dos equipos, que tuvieron que ser separados para evitar males mayores. Los jugadores del Oporto se quejaron del posible penalti a Evanilson, que podría haber permitido a los portugueses forzar la prórroga. En medio de esa refriega apareció Tuchel, que tuvo un tenso cara a cara con Pepe.

En principio, Tuchel y Pepe se saludaron de forma cordial, pero todo cambió después de un intercambio de palabras entre ambos. Comenzaron a señalarse con el dedo y a lanzarse reproches por lo sucedido durante el partido. A este tenso diálogo se sumaron el también futbolista Fábio Vieira y otros miembros del cuerpo técnico y trabajadores del Oporto.

El Chelsea no alcanzaba unas semifinales de la Liga de Campeones desde la temporada 2013-14. En esta ronda se enfrentará al ganador de la eliminatoria que disputan el Liverpool y el Real Madrid. La ida de las semifinales se jugará los días 27 y 28 de abril y la vuelta el 4 y 5 de mayo. La final de la presente edición de la Champions League está prevista para el sábado 29 de mayo en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul (Turquía).