Nadal ya está en cuartos del torneo de Montecarlo después de arrasar al búlgaro Grigor Dimitrov en su segundo partido del año en tierra batida. Rafa se impuso por un doble 6-1 en la central del torneo monegasco y no llegó a estar una hora en pista. En cuartos de final le espera el ganador del Roberto Bautista-Andrey Rublev que se juega a continuación.

Nadal estaba encantando de encontrar, en teoría, un rival más exigente del que tuvo con el argentino Delbonis en segunda ronda. La presencia de Dimitrov era una exigencia mayor, pero solo fue en teoría. El primer set lo arrancó con un intimidatorio 5-0; el segundo parcial lo hizo con un 4-0. El partido careció de historia. En 56 minutos Rafa se mostró tan sólido como el día del estreno. Dimitrov apenas planteó resistencia. Nada que ver con el rival con el que el zurdo se puede encontrar en la siguiente ronda. Bautista o Rublev será un examen serio para el principal candidato al triunfo final.

Y es que la gran sorpresa del torneo llegó con la eliminación de Novak Djokovic. El serbio cayó ante el inglés Daniel Evans por 6-4 y 7-5 en 2 horas y 6 minutos de juego. Djokovic comenzó mal. Apático, sin energía, sin chispa, sin nada. Y sufrió dos roturas de servicio. El número 1 del mundo se limitó a devolver bolas y a esperar el fallo de un rival, que no llegó. Pareció reaccionar el serbio y equilibró el primer set (4-4), pero el número 33 del mundo no se inmutó. Después de casi una hora se llevó el primer set después de ¡23 errores no forzados! del balcánico. Nole pareció reaccionar en el segundo parcial -3-0 de salida-, pero de nuevo llegaron los errores no forzados, la falta de profundidad y la ambición de Evans, que levantó una bola de set en contra. Otros 22 errores de Djokovic acabaron con la trayectoria del serbio en el Principado. Evans se medirá en cuartos de final con el belga David Gofin, undécimo favorito, que venció al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 7-6 (9/7).

Nadal no va a ser el único español en cuartos. Alejandro Davidovich venció en una hora y 45 minutos al francés Lucas Pouille en dos sets (2-6 y 6-7). Ahora le espera el griego Stefanos Tsitsipas, número cinco del mundo, que se deshizo del chileno Cristian Garín por 6-3 y 6-4.