El brutal puñetazo con el que Mike Tyson deja KO a un rival de lucha libre

Los puñetazos de Mike Tyson son igual de legendarios en el ring de boxeo que cerca del ring de lucha libre. Eso lo vivió Cash Wheeler, que cayó desplomado en cuanto Tyson le soltó su inapelable derecha. Fue cuando Tyson fue a defender a su compañero Chris Jericho de Inner Circle, que se estaba enfrentando a Dax Harwood de The Pinnacle.

Tyson había asegurado antes que su misión era mantener la paz y el buen desarrollo de la pelea, pero al final se vio metido en el huracán del momento y acabó dando un golpe que no se esperaba.

Todo fue porque Cash Wheeler, del equipo de Dax no se estuvo quieto y buscó el modo de desequilibrar la pelea de cualquier manera posible. En un momento, incluso agarró un bate de béisbol con la esperanza de golpear a Jericho.

Mike no aguantó eso y decidió que había que hacer justicia, porque si no lo hacía él, no la iba a hacer nadie: dobló la esquina y recuperó toda su juventud con su golpe.

Al final,Jericho obtuvo la victoria y agradeció a Mike por apoyarlo e incluyó a Mike como miembro auxiliar del Inner Circle.