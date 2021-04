El día que Aduriz quiso dar un codazo a Sergio Ramos, se equivocó y se lo dio a otro jugador del Real Madrid

El exfutbolista Aritz Aduriz, retirado la pasada temporada, desveló una curiosa anécdota en la entrevista que le hicieron en el programa El Partidazo, de la Cadena COPE. Cuando le preguntaron por el defensa que más le había sacado de quicio, el exjugador del Athletic, entre otros equipos, se acordó de dos centrales del Real Madrid.

“Evidentemente, y se lo he dicho muchas veces, jugar contra Sergio Ramos era un suplicio en su momento. La pareja Ramos-Pepe era muy divertida de jugar. Yo disfrutaba mucho, pero se lo he dicho a Sergio muchas veces: era duro”, declaró Aduriz.

Fue entonces cuando el exdelantero desveló una anécdota que le sucedió jugando contra el Real Madrid: “Tengo que decir algo que no he dicho nunca, una vez salí expulsado del Bernabéu porque le di un codazo a Diarra, un codazo terrible, horriblemente feo, no me siento para nada orgulloso, pero ese codazo era para Sergio. Me equivoqué en el salto. Con todo el cariño. Tengo un cariño y una amistad terrible con Sergio, pero eran partidos duros”.

Aduriz expresó su opinión sobre Erling Halaand y Kylian Mbappé e hizo una recomendación a Real Madrid y Barcelona: “Haaland y Mbappé me parecen un espectáculo los dos. Si fuese el presidente del Real Madrid ficharía a Haaland. Para el Barça, a Mbappé”.

Retirado del fútbol, Aduriz habló de su nueva vida alejado de este deporte: “Necesitaba ser más Aritz y un poquito menos Aduriz. Me fui a vivir a Mallorca y lo estoy disfrutando. Me he desconectado un poquito del fútbol”.