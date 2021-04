Las 7 claves del final de la Superliga: del dinero de la UEFA a las presiones de los gobiernos

La Superliga no será, al menos por ahora, pero puede que haya puesto los cimientos de un cambio en el fútbol. Aunque no está claro hacia dónde. Una Superliga como la que se ha planteado no puede ser; ahora la UEFA tiene que ver cómo se plantea el futuro, aunque las decisiones que ha tomado para convencer a los clubes ingleses dan a entender que no va a poder tomar ninguna sin contar con los multimillonarios propietarios de los clubes. La UEFA ha salvado un round que parecía definitivo. A los clubes ingleses les faltó decisión para aguantar hasta el final el envite, agobiados por la presión del Gobierno británico, por el ruido de los hinchas y principalmente, por la UEFA, que buscó minar al grupo de los 12 y al final lo consiguió.

No le va a salir barato, claro. Aleksander Ceferin ya es consciente de que si sigue al mando del fútbol europeo es porque los dueños ricos de los clubes más ricos han jugado a dos barajas. Primero se aliaron con Florentino Pérez, el único de todos que dio la cara, y después se pasaron al bando las instituciones actuales para congraciarse con unas aficionados que mostraron su indignación en las calles.