La opinión de Piqué sobre el futuro de Messi y la crítica de hacia dónde iría el fútbol con la Superliga

Gerard Piqué concedió una entrevista a Movistar + en la que explicó de forma extensa hacia dónde le parece que iría el fútbol con la Superliga, que el Barcelona apoyaba, pero que finalmente se vino abajo. Primero, entendió que Laporta la haya firmado por la situación económica del club. Pero después... “Creo que el hecho de que se junten las grandes marcas en una competición en la que invitan a cinco clubes por sus méritos deportivos, al principio están diciendo que las ligas van a quedarse y van a seguir compitiendo, pero los números no cuadran. Cuando la Champions está ingresando 3,5 billones en derechos de televisión, dices que con esta competición nueva va a generar 10, estamos hablando de tres veces más, cuando estos clubes ya están jugando la Champions y el cambio es que los pequeños dejen de competir. Si tú hablas con especialistas dicen que ese cambio de 3,5 a 10 es imposible, porque el mercado no da. Claro, al inicio dicen que las ligas se quedan, pasan los años las ligas se van a quedar al inicio, pero van a pasar los años, tres cuatro, cinco... Detrás hay entidades bancarias, fondos... Que quieren recuperar lo invertido. Y en el momento en el que no se llegue, porque va a pasar, va a haber pérdidas, los clubes van a tener que tomar la decisión de poner los partidos en fin de semana, los clubes que compiten tendrían que salir de las ligas nacionales, y en unos años habrá un modelo de fútbol miércoles y sábado y sólo con estas marcas. Esta Superliga se quedará con los ingresos de la Premier, LaLiga, la Champions... Y ahí pueden salir los números, pero estas destrozando todo el sistema”.

“¿Queremos esto para el fútbol? ¿Que los Sevilla, Valencia, Everton, Leicester, Nápoles... desaparezcan? Porque esos clubes van a tender a valer cero. Una Liga sin Real Madrid, Barcelona o Atlético puede ser bonita y divertida de ver, pero los números no salen para que los clubes puedan subsistir. Es eso a lo que tiende, pero hay que explicarlo bien. Si es eso lo que queremos, perfecto, pero la gente tiene que saberlo. Es un modelo americano, como la NBA. También es verdad que ahora en pandemia los clubes grandes pierd en dinero y los pequeños incluso están ganando y no es lógico. Hay que buscar un balance en el que puedan coexistir los grandes con los no tan grandes. En LaLiga y en la UEFA los clubes grandes deberían tener más poder de decisión, pero no romper con todo, porque si rompes con el ecosistema te cargas una barbaridad de puestos de trabajo. Los futbolistas mismos. Se quedarían 400 jugadores viviendo de esto, los demás dentro de 10 años ya no van a vivir de esto, añadió.

Futuro de Messi

“No te sabría decir. Creo que los últimos meses ves a Leo feliz y contento. Esto es lo más importante, eso tiene impacto en el equipo porque es el capitán y lo suyo tiene impacto en los jugadores. Intentaría ir día a día, disfrutarlo al máximo, es una decisión personal que es suya. Los jugadores lo vamos a apoyar y decida lo que decida vamos a estar con él”, explicó Piqué.