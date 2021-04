El palo de Koeman a la UEFA

Joan Laporta todavía no se ha pronunciado sobre todo lo que ha sucedido con la Superliga en las últimas 48 horas. Hubo un comunicado del Barcelona diciendo que era club fundador, después se han ido retirando los miembros y en la entidad azulgrana no dicen nada de forma oficial. Sí le tocó hablar a Koeman, porque mañana el Barça juega contra el Getafe. “Yo no soy el portavoz”, afirmó el técnico, que durante mucho tiempo ha sido lo más parecido a ello porque el club estaba sin presidente, en unas elecciones que se alargaron de más. “El portavoz siempre es el presidente y es él quien tiene que hablar sobre este tema”, aseguró el preparador holandés sobre la Superliga.

No quiso hablar, pero sí lo hizo. Por un lado, se mostró “de acuerdo” con el tuit que mandó Piqué pasadas las doce de la noche, en el que aseguraba, después de la desbandada del proyecto de todos los clubes ingleses: “El fútbol perteneces a los aficionados. Hoy más que nunca”. Pero también reconoció que “es normal que los presidentes piensen en mejorar el mundo del fútbol”, y que pese a ello “hay muchas cosas que no tienen que cambiar”. Eso por un lado. Por otro, no se mordió la lengua y lanzó un dardo y fue muy duro con la UEFA. “La UEFA habla mucho, pero no escucha a los jugadores ni a los entrenadores ni a los clubes. Lo más importante para ellos es el dinero. Incluso en España. Mañana jugamos a las 10 de la noche. Eso no es positivo para el jugador. Lo primero que tiene que hacer es proteger al futbolista”.

No es la primera vez que Koeman se queja del calendario. Lo ha venido haciendo durante toda la temporada. Las consecuencias de todo ello han sido que las lesiones se han multiplicado.