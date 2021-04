La lesión de Salma Paralluelo, la joven prodigio de 17 años: “Notó el crujido, pero quería seguir”

Siempre es en una jugada tonta, en la que parece que nada, pero... Salma Paralluelo trató de proteger el balón ante una rival y su rodilla izquierda cedió. “Es jovencita y no había tenido lesiones. Notó ese crujido, creía que no era nada y quería seguir. La sacaron y quedó en shock”, cuenta Félix Laguna. Después, tras las pruebas, escuchó cinco de las palabras que, juntas, los deportistas más temen: rotura del ligamento cruzado anterior. Es una lesión que se suele producir en fútbol, balonmano o esquí, disciplinas en las que la rodilla gira. No es habitual en atletismo, pero resulta que Paralluelo es futbolista y atleta. Y de las buenas, pese a que sólo tiene 17 años. Con el balón, juega en el Villarreal y es la máxima goleadora de Segunda (15 tantos). También es campeona del mundo y de Europa sub 17. En el tartán su especialidad son los 400 metros vallas y los 400 metros lisos, distancia que corrió en el Europeo de Glasgow de 2019 con la selección absoluta cuando tenía sólo 15 años. Es la segunda más joven de la historia en hacerlo. Félix Laguna es su entrenador de atletismo de toda la vida, desde que estaba en Zaragoza en el Scorpio 71. En 2019, la joven prodigio fichó por el Playas de Castellón y Félix la sigue llevando desde la distancia, en colaboración con la entrenadora Manoli Alonso, que dirige pruebas combinadas y que la ha cogido en su grupo, porque para un atleta prepararse solo es una tortura. “Muchas veces lo habíamos hablado: ‘Tú sabes que dos deportes ya es muy duro’”, desvela Félix. Sabían que tomaban un riesgo, además en dos especialidades tan diferentes, pero así funciona la vida y los sueños de Paralluelo. “Ahora le toca asumir lo que ha sucedido”, reflexiona su técnico.

Si Salma quería seguir jugando es porque el partido contra el Granada era importante. El Villarreal está a punto de ascender a la Primera Iberdrola, lo que en parte sería una liberación para la futbolista-atleta. Un objetivo cumplido de los muchos que tiene en los próximos meses. “El lunes tenía concentración para ir al Mundial absoluto de relevos, a final de mes el torneo de selección nacional con la absoluta de atletismo, después convocada por la selección sub 19 de fútbol, luego el campeonato de Europa sub 20 en el que tenía las mejores marcas, el campeonato del mundo sub 20 en Nairobi en el que tenía las mejores marcas, incluso la opción de ir a los Juegos de Tokio. Todo el día de aquí para allá, lo que a ella le gusta, fútbol y atletismo”, explica Laguna. El plan ha cambiado totalmente y lo que le espera será una operación. Tanto el Villarreal como la Federación de Atletismo se han volcado con ella y han decidió que sea intervenida por el doctor Ripoll, por cuyas manos han pasado las rodillas de muchísimos deportistas. Después llegará la rehabilitación, la cuenta atrás para el regreso.

Cartel de ánimo a Salma Paralluelo

“Han sido muchos los mensajes de ánimo. Es una locura la gente que la sigue, hay chicas de 14 y 15 años que dicen que Salma es un reflejo para ellas”, afirma Laguna. Está claro que no estamos ante una deportista cualquiera. Pese a que sólo tiene 17 años, ya hay mucha gente a su alrededor: Bahía, su agencia de representación; Alberto Suárez, representante de atletismo; los entrenadores, el recuperador que la acompaña ahora en esta lesión que se llama Diego; un tutor, José Luis, que hace de intermediario entre los dos deportes... Pero hay una decisión que tiene que tomar ella, la gran decisión que tampoco puede esperar demasiado: en un momento tendrá que decidir si apuesta por los goles o las carreras. “Ahora con la madurez... El 13 de noviembre cumple 18 años y hay muchas decisiones que tomar. Desde votar en unas elecciones, por ejemplo. No sé lo que decidirá, eso va en su cabecita. No hay nada seguro”, asegura Laguna.

Antes, le toca recuperarse de este obstáculo que le han puesto en el camino. ““Es parte de mi destino, parte de mi evolución, y también formará parte de mi proceso de madurez”, escribió en sus redes sociales. “El deporte ahora me quita, pero sobre todo me regala y me ha regalado tantos momentos únicos y bonitos, que por ellos, por volver a disfrutarlos, intentaré que pasar por esto no sea tanto. Esto me hará más fuerte, me hará crecer y me dará aún más fuerza y motivación para seguir trabajando por mis sueños”, añade. Infinidad de deportistas lo hicieron: pasar lo que ella y regresar todavía mejores.