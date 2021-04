Hazard se mete en un tremendo lío por culpa de su peluquero

El jugador del Real Madrid se ha visto envuelto en una gran polémica por culpa de su peluquero. El delantero madridista consiguió que el barbero de las estrellas Ahmed Alsanawi llegara desde Inglaterra.

El popular peluquero publicó imágenes de su viaje en Instagram, subiendo a un vuelo de lujo para encontrarse con el belga. “La gente me pregunta a qué me dedico... Corto el pelo. Es un estilo de vida. Qué bueno ver que mi hermano (Hazard) de regreso, fuera y dentro de la cancha”, ha escrito el estilista junto a la foto de Hazard, que se ha estado recuperando de lesión.

Las fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus no han evitado que el peluquero haya cogido un avión y se haya plantado en la capital de España para cortar el pelo a Eden Hazard. Ha sido él mismo en su Instagram donde ha publicado el vídeo de todo ello: subiéndose al avión, bajándose, siendo recogido por un coche de lujo y ya trabajando sobre la cabeza del belga y publicando el resultado final del corte.

Aunque en España no hay una normativa Covid que prohíba desplazarse por motivos de trabajo, cualquier movimiento en este sentido es mirado con lupa. El viaje llega en un momento en que el gobierno del Reino Unido desaconseja todos los viajes internacionales no esenciales, según recuerda The Sun.

La ocurrencia del belga ha provocado una enorme indignación en Reino Unido. Jesse Lingard, Paul Pogba o Tammy Abraham también son algunos de los clientes de este famosos estilista al que el Chelsea prohibió en 2017 su presencia en el campo de entrenamiento.

Hazard se ha ausentado durante más de un mes con el Real Madrid debido a una lesión muscular.